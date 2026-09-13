La scrutinul de astăzi, se preconizează că numărul voturilor exprimate în străinătate ar putea atinge un nivel record și, în funcție de cât de strânsă va fi cursa electorală, voturile din străinătate ar putea avea o importanță majoră.

Anul 1979 a reprezentat un exemplu istoric în care voturile din străinătate au decis rezultatul alegerilor. Însă, de atunci, modul de numărare a voturilor s-a modificat ușor, spune Oskar Hultin Bäckersten, politolog la Universitatea Mälardalen,

370.000 de persoane au drept de vot în străinătate. Cu toate acestea, rata de participare la vot în rândul suedezilor care trăiesc în străinătate este, în general, mai scăzută decât în Suedia, situându-se în jurul valorii de 30%.

O mare parte din voturile din străinătate vor fi numărate miercuri.