Prima pagină » Știri externe » Alegeri parlamentare în Suedia: peste 3,6 milioane de suedezi au votat deja anticipat. Premierul Kristersson vrea „să facă Suedia din nou măreață”
Ultima actualizare: acum 57 de minute

🚨 Alegeri parlamentare în Suedia: peste 3,6 milioane de suedezi au votat deja anticipat. Premierul Kristersson vrea „să facă Suedia din nou măreață”

Alegeri parlamentare în Suedia: peste 3,6 milioane de suedezi au votat deja anticipat. Premierul Kristersson vrea „să facă Suedia din nou măreață”
Foto: Freepik.com
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Actualizări
10:30

Diaspora suedeză ar putea stabili un record la alegeri. Sunt 370.000 de alegători cu drept de vot în străinătate

La scrutinul de astăzi, se preconizează că numărul voturilor exprimate în străinătate ar putea atinge un nivel record și, în funcție de cât de strânsă va fi cursa electorală, voturile din străinătate ar putea avea o importanță majoră.

Anul 1979 a reprezentat un exemplu istoric în care voturile din străinătate au decis rezultatul alegerilor. Însă, de atunci, modul de numărare a voturilor s-a modificat ușor, spune Oskar Hultin Bäckersten, politolog la Universitatea Mälardalen,

370.000 de persoane au drept de vot în străinătate. Cu toate acestea, rata de participare la vot în rândul suedezilor care trăiesc în străinătate este, în general, mai scăzută decât în Suedia, situându-se în jurul valorii de 30%.

O mare parte din voturile din străinătate vor fi numărate miercuri.

09:50

Record: Peste 3,6 milioane de suedezi au votat anticipat

Secțiile de votare s-au deschis duminică începând cu ora 8:00. La prima oră a dimineții, suedezii nu s-au înghesuit să-și exprime votul.

O noutate în materie electorală, mai puțin cunoscută pentru România, este că suedezii pot vota și anticipat, nu doar în ziua în care sunt deschise secțiile de votare. Sâmbătă au fost cozi lungi la votul anticipat, spune Sebastian Christiansson, reporter SVT, aflat la o secție de votare înGöteborg.

Astfel, începând cu 26 august, a fost posibilă votarea anticipată, iar un total de 3.642.832 de persoane au votat înainte de ziua alegerilor. La ultimele alegeri, puțin peste 3,1 milioane de persoane au votat anticipat, scrie svt.se.

Potrivit Autorității Electorale, în acest an există mai mulți alegători cu drept de vot, dar, întrucât rata de participare la vot nu este încă cunoscută, autoritatea nu poate ști dacă proporția celor care au votat anticipat a crescut.

Un total de 54.780 de persoane candidează pentru parlament, consiliile regionale și municipale.

09:40

Social-democrații, prima opțiune în preferințele suedezilor, dar dreapta s-a apropiat puternic

Magdalena Andersson rămâne principalul adversar al lui Ulf Kristersson, iar Social-democrații continuă să fie cel mai bine cotat partid.

Problema este că avantajul întregului bloc de centru-stânga s-a redus considerabil pe ultima sută de metri. Cele mai recente sondaje citate de Reuters plasează Social-democrații, Partidul de Stânga, Verzii și Partidul de Centru împreună la 49,3%-50,8%, echivalentul unei estimări de aproximativ 175-180 de mandate.

De cealaltă parte, Moderații, Democrații Suedezi, Creștin-Democrații și Liberalii sunt estimați la aproximativ 169-174 de mandate.

Un sondaj Novus publicat pe 9 septembrie indica 50,7% pentru cele patru formațiuni de centru-stânga și 48,1% pentru blocul care susține actuala guvernare. Diferența este sensibil mai mică decât cea de aproximativ zece puncte procentuale înregistrată cu numai câteva săptămâni înainte.

Un element esențial pentru calculele dreptei îl reprezintă Liberalii. Formațiunea s-a aflat o perioadă în apropierea pragului electoral de 4%, ceea ce amenința să lase blocul Kristersson fără un număr important de mandate. Ultimele măsurători indică însă o revenire, sondajul Novus plasând partidul la 5,8%.

Suedia folosește un sistem electoral proporțional. Din cele 349 de mandate ale Riksdagului, 310 sunt mandate de circumscripție și 39 sunt mandate de compensare, destinate să apropie cât mai mult distribuția locurilor din Parlament de rezultatul votului la nivel național.

Pragul electoral este de 4% la nivel național.

09:25

Ce știm despre principalele partide din alegerile din Suedia?

În tabăra de centru-stânga se află patru partide:

  • Social-Democrații (S), conduși de Magdalena Andersson;
  • Partidul de Stânga (V), condus de Nooshi Dadgostar;
  • Partidul Verde (MP), condus de Amanda Lind și Daniel Helldén;
  • Partidul de Centru (C), condus de Elisabeth Thand Ringqvist.

În partea dreaptă se află:

  • Moderații (M), conduși de premierul Ulf Kristersson;
  • Democrații Suedezi (SD), conduși de Jimmie Åkesson;
  • Creștin-Democrații (KD), conduși de Ebba Busch;
  • Liberalii (L), conduși de Simona Mohamsson.

Social-democrații au guvernat în Suedia în cea mai mare parte a secolului trecut și rămân cel mai mare partid al țării. Blocul de stânga a promis să consolideze statul social și să abordeze problema creșterii costurilor.

De cealaltă parte, în dreapta, campania lui Kristersson s-a concentrat pe realizările guvernului său în ceea ce privește reducerea criminalității violente și a crimei organizate și măsurile stricte împotriva imigrației.

Miza scrutinului depășește însă menținerea actualului premier la conducerea executivului. Pentru prima dată, o victorie a dreptei ar putea deschide drumul către intrarea Democraților Suedezi (SD) în guvern.

Partidul naționalist de dreapta, cu o agendă puternic anti-imigrație, a fost multă vreme izolat de celelalte mari formațiuni politice. Ascensiunea sa electorală a schimbat însă profund echilibrul politic din Suedia.

La alegerile din 2022, Democrații Suedezi au obținut 20,5% din voturi și au devenit a doua cea mai mare formațiune din Riksdag, după Social-Democrați.

09:15

Suedezii își aleg duminică Parlamentul

Alegerile parlamentare din Suedia au loc duminică, 13 septembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru consiliile regionale și municipale. Pentru Riksdag sunt puse în joc 349 de mandate.

Sistemul electoral este proporțional, iar un partid trebuie să obțină cel puțin 4% din voturile la nivel național pentru a primi mandate.

Potrivit Autorității Electorale suedeze, din cele 349 de locuri, 310 sunt mandate de circumscripție, iar 39 sunt mandate de compensare, folosite pentru ca distribuirea mandatelor să respecte cât mai bine rezultatul votului.

Partidul care obține cele mai multe voturi nu ajunge automat la guvernare. Ei aleg Parlamentul, iar premierul este desemnat ulterior în funcție de configurația Riksdagului.

09:10

Sloganul lui Trump, preluat de premierul Suediei: „Să facem Suedia din nou măreață”

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson speră să mențină coaliția sa de centru-dreapta la puteren și după alegerile de duminică. Obiectivul său după aceste alegeri este „să facă Suedia din nou măreață”, a declarat el , preluând celebrul slogan al lui Donald Trump, potirvit The Local.se.

Kristersson a promis pentru prima dată posturi în cabinet partidului anti-imigrație „Democrații Suedezi”, considerat odată „un paria” politic, dar a minimizat importanța acestei decizii.

„Nu e nimic dramatic în asta. Toată lumea poate vedea că am cooperat cu succes în ultimii patru ani.Știți voi, să facem Suedia din nou măreață”, a spus Kristersson.

„În trecut eram cunoscuți pentru împușcăturile și crimele zilnice. Acum suntem cunoscuți pentru antreprenorii noștri de mare succes, industria tehnologică, industria de apărare performantă și piețele de capital”, a spus el.

Suedia intră duminică într-una dintre cele mai strânse confruntări electorale din ultimii ani. Suedezii sunt chemați la urne duminică, 13 septembrie, pentru a alege cei 349 de membri ai Riksdagului, într-un scrutin care va decide raportul de forțe din care va rezulta viitorul guvern.

Premierul Ulf Kristersson încearcă să obțină încă un mandat pentru dreapta și face un pas pe care actuala coaliție l-a evitat în ultimii patru ani: deschide explicit ușa guvernului pentru Democrații Suedezi, potrivit Thelocal.se.

În ultimele zile de campanie, premierul suedez a împrumutat chiar celebra formulă electorală a lui Donald Trump pentru a-și defini obiectivul: „să facem Suedia din nou măreață”.

În paralel au loc alegerile pentru consiliile regionale și municipale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alegeri decisive în Suedia: Premierul Kristersson joacă „ultima carte” cu naționaliștii la masă pentru un nou mandat. Miza majoră pentru Ucraina
10:23
Alegeri decisive în Suedia: Premierul Kristersson joacă „ultima carte” cu naționaliștii la masă pentru un nou mandat. Miza majoră pentru Ucraina
ANALIZA de 10 Există o realitate paralelă văzută doar de Putin și Zelenski? Victoriile rușilor sunt contestate la Kiev, liderul de la Kremlin insistă că „operațiunea militară specială” merge cu motoarele turate
10:00
Există o realitate paralelă văzută doar de Putin și Zelenski? Victoriile rușilor sunt contestate la Kiev, liderul de la Kremlin insistă că „operațiunea militară specială” merge cu motoarele turate
ULTIMA ORĂ Alertă în Marea Java. O navă cu peste 200 de persoane a fost dată dispărută. Căutările sunt în desfășurare
09:58
Alertă în Marea Java. O navă cu peste 200 de persoane a fost dată dispărută. Căutările sunt în desfășurare
CONTROVERSĂ Top 5 țări UE care au cumpărat, în luna august, gaz și țiței din Rusia. Pe cine se bazează Moscova la nivel mondial
09:09
Top 5 țări UE care au cumpărat, în luna august, gaz și țiței din Rusia. Pe cine se bazează Moscova la nivel mondial
VIDEO Trombă marină uriașă în largul coastelor Italiei. Fenomenul s-a apropiat de bărci și de un feribot turistic
22:50
Trombă marină uriașă în largul coastelor Italiei. Fenomenul s-a apropiat de bărci și de un feribot turistic
TENSIUNI Germania suspectează serviciul rus GRU de implicare în atacul cu dronă de la aeroportul din Leipzig
21:49
Germania suspectează serviciul rus GRU de implicare în atacul cu dronă de la aeroportul din Leipzig
Mediafax
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Digi24
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Cancan.ro
BREAKING | A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
Cel mai lung tunel de pe A1 Sibiu–Pitești intră în linie dreaptă. „Cârtița” de 3.300 de tone, pregătită de foraj
Mediafax
Ture de noapte, ca la CLUB! Polițiști acuzați că dormeau și refuzau misiuni
Click
Ce pensie avea generalul Dorin Ioniță. Din ce afacere câștiga bani soția acestuia
Digi24
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Cancan.ro
Adevărul despre soția generalului Dorin Ioniță. Fostul comandant al Forțelor Întrunite avea o pensie uriașă
Ce se întâmplă doctore
Generalul-maior Dorin Ioniță, găsit mort într-un imobil din Prahova. Ce s-a întâmplat înainte cu câteva ore de tragedie? Anchetatorii au scos la iveală detalii șocante
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Dinozaurul de aproape 20 de metri descoperit pe un șantier din Brazilia. Legătura surprinzătoare cu Europa
Mediafax Italia
Localitatea care a rămas fără polițist local. Primarul este nevoit să patruleze pe străzi
Mediafax Spania
Cine are CELE MAI MARI PENSII?! Încasează peste 3.000 de euro în fiecare lună după o viață muncită... în mină
GALERIE FOTO Tot mai mulți turiști vin să vadă clădirea care își schimbă culoarea din Timișoara. Povestea fascinantă a Băncii de Scont
11:07
Tot mai mulți turiști vin să vadă clădirea care își schimbă culoarea din Timișoara. Povestea fascinantă a Băncii de Scont
REACȚIE Nicușor Dan, mesaj de Ziua Pompierilor. Președintele explică de ce dronele și inteligența artificială sunt necesare pentru protecția civilă
10:48
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Pompierilor. Președintele explică de ce dronele și inteligența artificială sunt necesare pentru protecția civilă
NEWS ALERT Tolea Ciumac a fost reținut după un scandal în Centrul Vechi al Capitalei. Luptătorul K1, depistat după imaginile de pe camerele de supraveghere
10:24
Tolea Ciumac a fost reținut după un scandal în Centrul Vechi al Capitalei. Luptătorul K1, depistat după imaginile de pe camerele de supraveghere
MUZICĂ Céline Dion a revenit pe scenă după o pauză de șase ani. Cântăreața a izbucnit în lacrimi. Ce le-a transmis fanilor
10:06
Céline Dion a revenit pe scenă după o pauză de șase ani. Cântăreața a izbucnit în lacrimi. Ce le-a transmis fanilor
DECES Daniel Buzdugan, în doliu. Mama prezentatorului de radio a murit la 91 de ani. Mesaj emoționant: „Nu mai suntem copii…”
09:39
Daniel Buzdugan, în doliu. Mama prezentatorului de radio a murit la 91 de ani. Mesaj emoționant: „Nu mai suntem copii…”
ULTIMA ORĂ Ministrul Finanțelor, mesaj emoționant la doar câteva ore după nuntă. Ce a transmis Alexandru Nazare, proaspăt căsătorit
09:37
Ministrul Finanțelor, mesaj emoționant la doar câteva ore după nuntă. Ce a transmis Alexandru Nazare, proaspăt căsătorit

Cele mai noi

Trimite acest link pe