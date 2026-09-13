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Există o realitate paralelă văzută doar de Putin și Zelenski? Victoriile rușilor sunt contestate la Kiev, liderul de la Kremlin insistă că „operațiunea militară specială” merge cu motoarele turate

Cristian Lisandru
Există o realitate paralelă văzută doar de Putin și Zelenski? Victoriile rușilor sunt contestate la Kiev, liderul de la Kremlin insistă că „operațiunea militară specială” merge cu motoarele turate
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Într-un război, fiecare tabără minimalizează victoriile adverasului sau chiar le consideră fabulații. Războiul din Ucraina nu face excepție. În data de 1 septembrie 2026, Vladimir Putin a anunțat că trupele sale au capturat orașul ucrainean Sviatohirsk. Nici nu a trecut o săptămână și au apărut semne de întrebare referitoare la această afirmație. Comandantul ucrainean Andriy Biletsky a postat o înregistrare video în centrul orașului Sviatohirsk. Imaginile transmiteau, însă, că orașul se afla încă sub control ucrainean.

„Aș dori să fac apel la conducerea militară și politică a Rusiei. Dați jos nasurile de clovn și nu vă mai faceți de râs”, a comentat Biletsky, în timp ce se plimba printr-un Sviatohirsk destul de calm și liniștit.

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Andriy Biletsky / Foto – Wikipedia

Zakharova: „Abilitatea regimului de la Kiev de a rezista operațiunii militare speciale scade pe zi ce trece” / Zelenski îl contrazice pe Putin

De cealaltă parte, Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, susține – în mod repetat – că „abilitatea regimului de la Kiev de a rezista operațiunii militare speciale scade pe zi ce trece”. În același timp, atacurile ucrainene cu drone sau acțiunile de la Marea Neagră sunt catalogate drept „acte de terorism aerian”.

Maria Zakharova / Foto – Mediafax

Nu a fost prima dată când Putin a fost contrazis în ceea ce privește victoriile Rusiei, se arată într-o analiză publicată de Atlantic Council, semnată de Peter Dickinson.

Un incident a avut loc în decembrie 2025. Volodimir Zelenski a călătorit la Kupiansk, în estul Ucrainei. Acolo, a înregistrat un o filmare după ce liderul de la Kremlin s-a lăudat în mod repetat și fals că a capturat orașul ucrainean.

„Rușii par să fi avut multe de spus despre Kupiansk”a glumit Zelenski . „Realitatea vorbește de la sine”, a scris acesta pe X.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

„Putin a încercat să proiecteze încredere”

Obiceiul lui Putin de a exacerba victoriile Rusiei pe câmpul de luptă reflectă neliniștea sa crescândă, consideră autorul analizei.

Există un decalaj de credibilitate între pretențiile de superputere ale Kremlinului și performanța dezamăgitoare a armatei sale în timpul invaziei Ucrainei.

Încă din etapele inițiale ale războiului, Putin a încercat să proiecteze încredere și să prezinte victoria Rusiei ca fiind inevitabilă.

Războiul din Ucraina se află în al cincilea an. Rusia controlează în prezent mai puțin de 20% din Ucraina.

Vladimir Putin / Foto – Profimedia Images

  • Încă se luptă pentru sate situate la câțiva pași de liniile frontului din februarie 2022.
  • Pentru o țară care a intrat în război cu reputația de a doua cea mai puternică armată din lume, acesta este un rezultat remarcabil de slab.

Lipsa progresului Rusiei pe câmpul de luptă a devenit frapantă în cursul acestui an.

  • De la începutul anului 2026, avansarea trupelor Rusiei a încetinit într-un ritm glacial.
  • La începutul lunii septembrie, cofondatorul Black Bird Group, Emil Kastehelmi, a confirmat că invazia Rusiei se afla în impas.
  • Și asta în ciuda atacurilor care continuau pe un front larg.

Campania rusească de vară din 2026 poate fi considerată un eșec, a remarcat el”, se arată în analiză.

Putin a încercat să proiecteze încredere și să prezinte victoria Rusiei ca fiind inevitabilă / Foto – Mediafax

Succese militare imaginare?

Confruntat cu această perspectivă militară nefavorabilă, Putin continuă să prezică progrese iminente. Astfel, pare a savura succese militare imaginare. „Nu am nicio îndoială că inamicul se va prăbuși”a declarat Putin recent.

„Oricine din Rusia îndrăznește să nu fie de acord cu această viziune roz asupra invaziei riscă o soartă incertă”, consideră autorul analizei.

  • Renumitul economist rus Andrei Klepach a fost demis din funcția de la banca națională de dezvoltare a țării luna trecută.
  • A făcut public un discurs în care a respins speranțele unui colaps al Ucrainei și a avertizat că Rusia se îndreaptă „aproape sigur” spre o criză socială.

Evaluările militare înșelător de optimiste ale lui Putin au un public țintă. Țintele principale par a fi liderii occidentali, cu obiectivul de a-i convinge că sprijinul continuu pentru Ucraina este inutil.

Putin i-a spus în repetate rânduri președintelui Donald Trump povești despre triumfurile Rusiei și relatări fictive despre forțele ucrainene încercuite.

În timpul recentei sale întâlniri cu trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, Putin ar fi insistat că Rusia face „progrese reale” pe câmpul de luptă”, mai scrie autorul analizei.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Ce evaluări primește Putin de la consilierii săi?

 Liderul de la Kremlin este nerăbdător să-I asigure pe ruși că „operațiunea militară specială” este încă sub control și decurge conform planului.

Putin a încercat să protejeze publicul rus de impactul războiului. Dar pe măsură ce numărul morților crește, acest lucru devine din ce în ce mai dificil.

A vorbi despre realizările armatei ruse în Ucraina distrage atenția de la aceste eșecuri. Creează o viziune a victoriei pe care mașinăria de propagandă a Kremlinului o poate vinde populației.

  • Nu toată lumea din Rusia este păcălită, desigur. Membrii comunității vocale de bloggeri de război a țării au fost foarte critici față de afirmațiile false frecvente ale lui Putin.
  • Mulți dând vina pe o cultură profund înrădăcinată a necinsteiîn interiorul armatei ruse.
  • Aceștia ar căuta recompense personale sau, pur și simplu, preferă să nu fie purtătorii de vești proaste.

Comunitatea de informații americană ar putea împărtăși această evaluare. Vizita recentă și secretă a șefului CIA, John Ratcliffe, la Moscova a avut ca scop, în parte, împărtășirea evaluării sale sumbre asupra invaziei Rusiei. Vizita a survenit pe fondul îndoielilor cu privire la evalurile transmise de consilieri lui Putin.

Nu era clar dacă aceștia îi ofereau evaluări oneste asupra traiectoriei și a costurilor războiului”, mai scrie Peter Dickinson.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Agresiune în „zona gri”

Asta nu înseamnă că invazia a ajuns într-un impas. Dimpotrivă, armata rusă continuă să avanseze, avertizează autorul analizei. Și, scrie acesta, lasă în urmă o dâră de moarte și distrugere care eclipsează orice s-a văzut în Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

Putin nu se concentrează doar pe frontul din Ucraina. Întrucât o victorie decisivă pe câmpul de luptă se dovedește evazivă, planul său actual este de a bombarda Ucraina până la supunere. Copleșește apărarea aeriană limitată a Ucrainei cu valuri neîncetate de drone cu reacție și rachete balistice.

  • În paralel, Putin escaladează campania Rusiei de agresiune în zona gri în întreaga UE. Este o încercare de a intimida liderii europeni și de a-i face să abandoneze Ucraina.
  • Invazia Rusiei intră, acum, într-o nouă fază excepțional de periculoasă. Și asta în timp ce Putin încearcă să terorizeze populația civilă pentru a înfrânge în cele din urmă rezistența ucraineană.

Putin simte nevoia să inventeze victorii fictive. Asta ar trebui să fie o sursă de speranță. În ciuda capacității sale teribile de distrugere, armata rusă nu este invincibilă”, încheie autorul analizei.

Foto main – Profimedia Images

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