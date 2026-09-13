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Ce pensie ar fi încasat generalul Dorin Ioniță, fostul comandant al Forțelor Întrunite

Ce pensie ar fi încasat generalul Dorin Ioniță, fostul comandant al Forțelor Întrunite
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Generalul Dorin Ioniță, fostul comandant al Forțelor Întrunite, a fost găsit împușcat într-un imobil din Prahova, vineri, 11 septembrie 2026. În spațiul public au apărut o serie de informații referitoare la viața privată a fostului comandant, inclusiv cele legate de banii pe care i-ar fi încasat din pensie.

După informațiile apărute despre viața personală a fostului comandant al Forțelor Întrunite, Cancan publică noi detalii despre situația financiară a familiei. Sunt prezentate informații despre averea familiei și afacerea din Dragonul Roșu. După informațiile despre viața personală a generalului Dorin Ioniță, apar și detalii despre situația financiară. Potrivit surselor, fostul comandant al Forțelor Întrunite ar fi primit o pensie de aproximativ 40.000 de lei pe lună.

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Foto: presamil.ro

Generalul Dorin Ioniță, fostul comandant al Forțelor Întrunite, a murit.

Cu ce s-ar ocupa soția sa

Pensia militară nu ar fi fost singura sursă de venit a familiei. Soția generalului ar fi avut de mai mulți ani o afacere în Dragonul Roșu. Sursele Cancan relevă faptul că aceasta ar fi fost profitabilă. Magazinul ar fi avut numeroși clienți, iar produsele comercializate erau prezentate drept replici ale unor branduri cunoscute de genți.

Sursele susțin că fostul general ar fi avut „pile la vamă”, ceea ce i-ar fi permis soției să aducă în România produse contrafăcute etichetate drept „clasa A”. Potrivit acelorași surse, mărfurile ar fi ajuns în magazinul din Dragonul Roșu în condiții în care alți comercianți nu ar fi reușit să le importe.

Veniturile familiei s-ar fi reflectat și în proprietățile deținute. Locuința din Păulești, Prahova, unde generalul a fost găsit mort, ar fi o proprietate impresionantă, cu un interior luxos și investiții considerabile. Potrivit surselor, Alice, femeia cu care generalul ar fi avut o relație de aproximativ 10 ani, ar fi locuit într-un apartament din Voluntari, cumpărat de Dorin Ioniță și soția sa. Imobilul, aflat lângă casa familiei din Pipera, ar fi fost achiziționat pentru a le reveni ulterior celor doi copii. Vezi AICI detaliul neștiut despre Alice, amanta generalului Dorin Ioniță.

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