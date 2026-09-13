Tolea Ciumac a fost reținut după un scandal în Centrul Vechi al Capitalei. Luptătorul K1, depistat după imaginile de pe camerele de supraveghere

Tolea Ciumac a fost reținut de Poliția Capitalei, după o bătaie ce a avut loc în Centrul Vechi al Capitalei.

Luptătorul K1 Tolea Ciumac a fost depistat după imaginile de pe camerele de supraveghere.

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Acesta a fost reținut în urma scandalului din Centrul Vechi, în care fostul luptător a bătut un bărbat.

Polițiștii au intervenit și l-au reținut, deși în primă instanță victima s-a temut să spună ce s-a întâmplat.

Înaintea incidentului, fostul luptător K1 și prietenul său au postat un video în care glumeau.

Ulterior a avut loc scandalul, care a fost surprins de camerele de supraveghere analizate de Poliția Capitalei.

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„Având în vedere imaginile video și informațiile apărute în spațiul public cu privire la faptul că doi bărbați s-ar fi agresat fizic, în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei, Serviciul Informare și Relații Publice din cadrul Poliției Capitalei este abilitat să comunice următoarele:

La data de 12 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție s-au sesizat din oficiu, ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini video, în care se observă faptul că doi bărbați s-ar fi agresat fizic, în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei.

Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, inițial, între cei doi bărbați ar fi avut loc o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior, context în care unul dintre aceștia ar fi continuat să îl lovească în mod repetat pe celălalt.

În urma activităților desfășurate, cele două persoane implicate în incident au fost identificate, respectiv atât persoana bănuită de comiterea agresiunii, cât și persoana vătămată.

Ulterior, cei doi bărbați au fost conduși la sediul Secției 27 Poliție, în vederea efectuării verificărilor și a activităților procedurale.

În contextul audierilor, persoana vătămată a declarat că nu dorește să formuleze plângere.

În urma activităților specifice desfășurate, față de persoana bănuită de comiterea faptelor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Persoana în cauză urmează a fi prezentată magistraților, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.”, transmite Poliția Capitalei.

Anatoli „Tolea” Ciumac nu este la prima abatere. El a mai fost reținut și arestate în repetate rânduri de-a lungul anilor pentru diverse infracțiuni cu agresiune sau economice.

Cazuri mediatizate:

Decembrie 2024 (agresiune la Oradea). Tolea Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Oradea. După ce a participat la o gală sportivă, acesta s-a înfuriat crezând că i s-a furat portofelul și a agresat fizic trei tineri (doi băieți și o fată) în centrul orașului.

Dosare de contrabandă cu țigări. A fost reținut inițial de procurorii DIICOT Bacău în 2017, fiind acuzat că făcea parte dintr-o rețea extinsă de contrabandă. Ulterior, în acest caz au existat prelungiri ale măsurilor preventive.

Iulie 2016 (Acuzații grave de viol și sechestrare). A fost reținut de polițiștii ilfoveni sub acuzația că ar fi sechestrat și violat o tânără în Pădurea Băneasa.

Arestarea în direct la TV (2009). Unul dintre cele mai celebre momente din showbizul românesc a fost cel în care Tolea Ciumac a fost arestat în direct la televiziune, în urma unei condamnări la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor (în dosarul scandalului de la Scotch Club din Brașov), scrie romaniatv.net.

Ultima apariție a lui Tolea Ciumac în cușca RXF a avut loc în luna martie, la Craiova, unde fostul luptător de performanță l-a învins la puncte, fără prea mari emoții, pe localnicul Florin Boboc.

Ciumac continuă să participe și la competiții destinate amatorilor. În toamna lui 2014, acesta a fost singurul sportiv român care a reușit să urce pe podium la Campionatele Mondiale de MMA pentru amatori, desfășurate în Belarus, cucerind medalia de bronz.