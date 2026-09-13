Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a postat, în dimineața zilei de duminică, 13 septembrie, la doar câteva ore după încheierea petrecerii de după cununia religioasă a nunții sale, un mesaj dedicat tuturor persoanelor care le-au fost alături celor doi soți în ziua în care au decis să facă „pasul cel mare” al relației. În postarea publicată pe pagina personală de Facebook, ministrul mulțumește pentru „urările și gândurile bune” pe care el și partenera sa le-au primit și le urează urmăritorilor o „duminică binecuvântată”.

„Mulțumim tuturor pentru urări şi gândurile bune! Duminică binecuvântată!”, este mesajul scris de Alexandru Nazare pe Facebook.

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Nicușor Dan, discuții despre Guvern și nominalizarea unui nou premier, la nunta lui Alexandru Nazare / „Am făcut și puțină politică”

La nunta lui Alexandru Nazare, a fost prezent și președintele Nicușor Dan, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cuplul prezidențial a părăsit, abia după miezul nopții, localul unde a avut loc petrecerea care a urmat cununia religioasă. Întrebat dacă a discutat cu invitații – printre care s-au aflat mai mulți oameni politici importanți – despre scenariul formării unui nou Guvern, președintele a răspuns afirmativ.

„Am discutat mult, e frumos aici. Am făcut și puțină politică, da, da”, a răspuns președintele, care ținea în mână carnețelul de care este nedespărțit.

Ministrul Finanțelor din România, cununat de ministrul Finanțelor din Grecia / Cu o zi înaintea nunții, a fost primit de Nicușor Dan la Cotroceni

Nașul ministrului Finanțelor din România este nimeni altul decât Kyriakos Pierrakakis, omologul grec al lui Alexandru Nazare și cel care mai ocupă funcția de președinte al Eurogrup – entitatea care reunește miniștrii finanțelor din zona euro.

Cu o zi înaintea nunții, vineri, 11 septembrie, Pierrakakis a fost primit, în mod oficial, de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

„Ne cunoaștem din 2020, din perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity, când Kyriakos era ministrul Digitalizării. De atunci, am construit o relație care s-a consolidat constant, prin colaborări pe numeroase dosare și teme europene, iar astăzi suntem și colegi în ECOFIN. Dincolo de relația profesională, faptul că a ales să îmi fie naș este pentru mine o onoare și o bucurie cu totul aparte”, a declarat Alexandru Nazare, în exclusivitate pentru Gândul.