O româncă de 45 de ani a fost împușcată de bătrânul de 92 de ani pe care îl îngrijea, într-un apartament din Milano.

Incident violent

O româncă de 45 de ani a fost împușcată de un bătrân de 92 de ani, pe care îl îngrijea în Milano, Italia, informează stirileprotv.ro.

Între cei doi ar fi pornit un scandal, iar pensionarul a scos un pistol și a împușcat-o pe angajata sa în burtă.

Victima a ajuns la spital, în stare critică, dar, din fericire, a fost salvată de medici și acum se află în afara oricărui pericol.

Anchetatorii îl cercetează pe agresorul italian, care are antecedente penale.

A fost condamnat la un an de închisoare în urmă cu un deceniu, pentru incendierea unui bar, din răzbunare pe patronul localului, cu care avusese o ceartă.

Acum, individul este în custodia oamenilor legii și va fi supus unei expertize psihiatrice.

Autorul recomandă: