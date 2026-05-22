Ilie Bolojan îl acuză pe Nicuşor Dan că tergiveresează numirea unui nou premier: „Va mai invita partidele la o altă rundă”

Luiza Dobrescu
Aflat în Vrancea, vineri, într-o vizită de lucru, premierul demis Ilie Bolojan a declarat că aşteaptă o nouă invitaţie de la preşedintele Nicuşor Dan în vederea formării noului guvern.

Bolojan a motivat prin faptul că „de câteva luni am avut o încetinire a activităților administrative”.

„Invitația la Cotroceni o face președintele României și, în momentul în care dânsul va considera de cuviință, va face nominalizarea sau va mai invita partidele la o altă rundă.
În termeni reali, cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine.
Această acțiune pe care a generat-o Partidul Social Democrat, eu spun în mod iresponsabil pentru România, a generat o demobilizare a aparatului guvernamental. Când nu există o direcție clară și nu există presiune pentru mobilizare administrativă, lucrurile încetinesc.
În mod cert, de câteva luni am avut o încetinire a activităților administrative”, spune Bolojan, în Vrancea.

Premierul demis mai spune că „acest Guvern nu poate să dea ordonanțe și nu poate să rezolve anumite lucruri”, mai ales că există riscul pierderii unei sume semnificative prin PNRR.

„De exemplu, în domeniul îndeplinirii jaloanelor, dacă ar fi un guvern cu depline competențe, s-ar putea emite ordonanțe de urgență și s-ar bifa imediat anumite jaloane.
Indiferent ce guvern va veni, România are nevoie de o bună guvernare și de păstrarea echilibrelor financiare.
Avem nouă legi importante care trebuie adoptate. Dacă acestea nu sunt aprobate în următoarea perioadă, putem pierde 7,5 miliarde de euro.
Partidul Național Liberal, indiferent dacă va fi la putere sau în opoziție, va susține toate aceste proiecte, pentru că sunt proiectele României.”

