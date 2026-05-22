Diana Buzoianu îi dă replica lui Florin Prunea, după acuzațiile de videochat. Ministra bănuiește un atac orchestrat politic

Ruxandra Radulescu
Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, reacționează ferm după ce fostul portar Florin Prunea a afirmat public că aceasta ar fi făcut „videochat în adolescență”.

Diana Buzoianu a respins vehement acuzațiile fostului fotbalist Florin Prunea, joi 21 mai, în cadrul unui interviu, la Europa FM. Ministra interimară este convinsă că atacul lui Prunea ar fi fost orchestrat politic și a precizat că acesta „nu a acționat de capul lui”.

”Nu, nu cred că a spus-o de capul lui. Genul ăsta de atac furibund, în care inventezi pur și simplu o realitate paralelă, arată disperarea lor, pentru că n-au niciun fel de fir de unde să mă tragă, de unde să înceapă să descoasă ca să se întâmple ceva”, a precizat Buzoianu.

Diana Buzoianu bănuiește o „campanie coordonată” împotriva ei

Ministra a sugerat că ar exista o „campanie coordonată" împotriva ei

„Nu există! M-a șocat partea aceasta de fake news-uri. E absolut halucinant cât de ușor pot fi manipulate și împinse foarte rapid campanii coordonate”, a declarat Diana Buzoianu, la Europa FM.

Florin Prunea a acuzat pe Buzoianu că a făcut videochat

Pe 18 martie, Florin Prunea a declarat că Diana Buzoianu ar fi făcut videochat în Slobozia.

„Cine-i, mă, Buzoianu? Aia de la Mediu? Auzi, ia bagă pe Google să vezi de Buzoianu. Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș! Ia vezi ce găsești acolo. A făcut, mă, videochat. Ia bagă să vezi!

Să vedem dacă e adevărat, nu știu. Nu e pe nicăieri? Acum mi-am adus aminte. Stai că îți zic și în ce oraș. Nu pot să spun de unde știu. În Slobozia a făcut, mă!

Mi-am adus aminte. La Slobozia 100%, mi-am adus aminte. Bombă de presă! Tefeliștii… v-am pornit! V-am zgândărit. N-am spus că e adevărat”, afirmase Florin Prunea.

Fostul microbist și-a cerut scuze

Prunea și-a conștientizat greșeala și și-a cerut scuze pentru afirmațiile făcute la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

”Am văzut postarea cuiva pe TikTok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministră și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a spus Prunea, pentru iamsport.ro.

FOTO: Mediafax

