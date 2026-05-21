Toată lumea știe, Shakespeare în Bănie. „WILL matters” la Craiova

Toată lumea știe, Shakespeare în Bănie. Festivalul „WILL matters” la Craiova a demarat. Programul din 2026 al Festivalului Internaţional Shakespeare, care are loc între 21 şi 31 mai la Craiova, reuneşte 450 de spectacole şi evenimente, desfăşurate în peste 60 de spaţii din Craiova şi zona metropolitană, cu artişti, companii, regizori şi creatori din întreaga lume, publică Mediafax.

WILL matters/Voinţa naşte materie”

Tema din acest an este „WILL matters / Voinţa naşte materie”, o invitaţie de a descoperi voinţa ca energie creatoare, într-un oraş care, timp de 11 zile, se transformă într-o scenă deschisă.

„Craiova este locul în care Estul şi Vestul se întâlnesc, iar universalitatea lui Shakespeare devine tangibilă. De aproape două decenii, scena japoneză de teatru shakespearian are legături strânse cu festivalul de la Craiova.

Japonezii în Bănie

Un moment de referinţă a fost spectacolul Richard al II-lea, semnat de regizorul de renume internaţional Yukio Ninagawa. Continuând această istorie bogată, săptămâna viitoare, patru companii japoneze vor fi prezente în festival, în zona teatrului, dansului şi muzicii. Cred că, prin acest festival, schimburile româno-japoneze în domeniul artelor spectacolului vor continua să se dezvolte, atât în profunzime, cât şi ca amploare”, a afirmat E.S. Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România, într-o conferinţă de presă la Bucureşti.

E.S. Giles Portman: „Shakespeare Craiova o experienţă extraordinară”

„Mesajul meu principal este: mergeţi şi descoperiţi Festivalul Internaţional Shakespeare Craiova pentru că este o experienţă extraordinară. Este uriaş, se întâmplă în teatre, pe stradă, în parc, este tradiţional, este modern, propune adaptări diferite, aşa că există ceva pentru fiecare. Iar asta este exact ceea ce a făcut Shakespeare: a luat toate poveştile şi le-a transformat pentru contexte noi.

Asta face şi Craiova, pentru un public cu adevărat internaţional”, a mărturisit E.S. Giles Portman, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România.

Un accent important al ediţiei este extinderea festivalului către comunităţi diverse, prin secţiuni precum Shakespeare Village, Shakespeare Squares, Shakespeare Metropolitan, Shakespeare Kids, Shakespeare Teen, Shakespeare University, Erasmus+ Shakespeare, Shakespeare Visual, Shakespeare Movies, Shakespeare Innovations şi Shakespeare Seniors.

