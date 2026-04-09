Programul de Paște al principalelor muzee din București

Programul de Paște al marilor muzee ale Bucureștiului este deja afișat. 

Cu toate că majoritatea muzeelor din București vor fi închise pe toată durata Sărbătorilor Pascale, Muzeul Național de Istorie Națională „Grigore Antipa” va fi deschis în Vinerea Mare și Sâmbăta Mare.

  • 10 aprilie: deschis între 10:00 – 20:00
  • 11 aprilie: deschis între 10:00 – 14:00
  • 12 aprilie: închis
  • Programul normal va fi reluat din 13 aprilie

De asemenea, va fi deschis în Vinerea Mare ( 10 aprilie, 9:00 – 23:00) și Sâmbăta Mare (11 aprilie, 9:00 – 17:00)  Muzeul Țăranului Român. Pasionații după viața rurală vor putea lua parte la activități ale Clubului Țăranului printr-un program special.

Muzeul va fi închis în Duminica Paștelui, 12 aprilie. Programul normal va fi reluat din 13 aprilie.

Programul de Paște al celorlalte muzee

Muzeul Național de Istorie și Muzeul Municipiului București vor fi închise între 10 și 12 aprilie.

Muzeul Național de Artă al României va fi închis între 10 și 13 aprilie. Programul normal de vizitare va fi reluat marți, 14 aprilie.

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” a fi închis în perioada Sărbătorilor Pascale, între 10 și 13 aprilie.

Sursa Foto: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”/Muzeul Țăranului Român din București

Autorul recomandă: Primul cap căzut: Directoarea Muzeului Luvru din Paris a demisionat la patru luni după marele jaf care i-a adus Franței pierderi de 88 de milioane €

ARTĂ Dispută „provincială” pentru pictura lui Picasso. Bilbao cere Madridului să-i transfere temporar „Guernica”. Care a fost reacția Muzeului Reina Sofia
12:44, 07 Apr 2026
Dispută „provincială” pentru pictura lui Picasso. Bilbao cere Madridului să-i transfere temporar „Guernica”. Care a fost reacția Muzeului Reina Sofia
ISTORIE Cele patru coifuri „gemene” ale Coifului de la Coțofenești despre care puțini au auzit
10:21, 07 Apr 2026
Cele patru coifuri „gemene” ale Coifului de la Coțofenești despre care puțini au auzit
ȘTIINȚĂ Giulgiul de la Torino, pânza cu care ar fi fost înfășurat Mântuitorul a fost contaminată cu elemente misterioase, arată o analiză ADN
19:30, 06 Apr 2026
Giulgiul de la Torino, pânza cu care ar fi fost înfășurat Mântuitorul a fost contaminată cu elemente misterioase, arată o analiză ADN
FLASH NEWS Întrebarea fără răspuns în cazul tezaurului: Când va fi returnat în România? Ce știm până acum
18:30, 03 Apr 2026
Întrebarea fără răspuns în cazul tezaurului: Când va fi returnat în România? Ce știm până acum
ISTORIE Cea de a treia brăţară dacică furată de Muzeul din Drents şi nereturnată ar putea fi folosită ca monedă de schimb. Ce spun oficialii olandezi
14:20, 03 Apr 2026
Cea de a treia brăţară dacică furată de Muzeul din Drents şi nereturnată ar putea fi folosită ca monedă de schimb. Ce spun oficialii olandezi
ULTIMA ORĂ Anunțul oficial al Ministerului Culturii despre recuperarea Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice
14:46, 02 Apr 2026
Anunțul oficial al Ministerului Culturii despre recuperarea Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice
Mediafax
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
„Voturile ardelenilor nu au ce căuta la sediile UDMR”- Semnalul de alarmă de la vârful Parlamentului European
Mediafax
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături înainte de sărbători
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Decizie surprinzătoare: Volkswagen spune STOP pentru Euro 7 pe aceste motoare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Efectele schimbărilor climatice persistă chiar și la stră-strănepoți, arată un nou studiu
EXCLUSIV Revolta reziștilor, degeaba? Doru Bușcu: ”Lupta pentru parchete e politică, nu morală”
16:01
Revolta reziștilor, degeaba? Doru Bușcu: ”Lupta pentru parchete e politică, nu morală”
Pensie crescută cu 1.100 lei. Ce trebuie să faci și ce acte trebuie depuse pentru a beneficia de majorare
16:00
Pensie crescută cu 1.100 lei. Ce trebuie să faci și ce acte trebuie depuse pentru a beneficia de majorare
SANCȚIUNE Un român a fost amendat cu 10 mii de euro în Italia: conducea fără permis și fără asigurare. Ce ilegalități făcea și acasă
15:30
Un român a fost amendat cu 10 mii de euro în Italia: conducea fără permis și fără asigurare. Ce ilegalități făcea și acasă
VIDEO Revoltă în timpul vizitei lui Florin Manole la Damen Mangalia. „Bolojane, de ce nu ești aici?”
15:29
Revoltă în timpul vizitei lui Florin Manole la Damen Mangalia. „Bolojane, de ce nu ești aici?”
SCANDALOS Fotografia care i-a îngrozit pe oameni, încât au crezut că e vorba de inteligența artificială: sute de câini neîngrijiți, înghesuiți într-o sufragerie
15:15
Fotografia care i-a îngrozit pe oameni, încât au crezut că e vorba de inteligența artificială: sute de câini neîngrijiți, înghesuiți într-o sufragerie
FLASH NEWS Traian Băsescu l-a omagiat pe Mircea Lucescu. La plecare, fostul președinte s-a oprit la o sesiune de poze cu fanii
15:07
Traian Băsescu l-a omagiat pe Mircea Lucescu. La plecare, fostul președinte s-a oprit la o sesiune de poze cu fanii

