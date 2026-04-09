Programul de Paște al principalelor muzee din București

Programul de Paște al marilor muzee ale Bucureștiului este deja afișat.

Cu toate că majoritatea muzeelor din București vor fi închise pe toată durata Sărbătorilor Pascale, Muzeul Național de Istorie Națională „Grigore Antipa” va fi deschis în Vinerea Mare și Sâmbăta Mare.

10 aprilie: deschis între 10:00 – 20:00

11 aprilie: deschis între 10:00 – 14:00

12 aprilie: închis

Programul normal va fi reluat din 13 aprilie

De asemenea, va fi deschis în Vinerea Mare ( 10 aprilie, 9:00 – 23:00) și Sâmbăta Mare (11 aprilie, 9:00 – 17:00) Muzeul Țăranului Român. Pasionații după viața rurală vor putea lua parte la activități ale Clubului Țăranului printr-un program special.

Muzeul va fi închis în Duminica Paștelui, 12 aprilie. Programul normal va fi reluat din 13 aprilie.

Programul de Paște al celorlalte muzee

Muzeul Național de Istorie și Muzeul Municipiului București vor fi închise între 10 și 12 aprilie.

Muzeul Național de Artă al României va fi închis între 10 și 13 aprilie. Programul normal de vizitare va fi reluat marți, 14 aprilie.

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” a fi închis în perioada Sărbătorilor Pascale, între 10 și 13 aprilie.

Sursa Foto: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa"/Muzeul Țăranului Român din București

