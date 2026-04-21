Prima pagină » Cultură » Coiful de la Coțofenești se întoarce azi în țară. Unde și când va putea fi admirată în Capitală comoara care fusese furată în Olanda

Coiful de la Coțofenești se întoarce azi în țară. Unde și când va putea fi admirată în Capitală comoara care fusese furată în Olanda

Coiful de la Coțofenești se întoarce azi în țară. Unde și când va putea fi admirată în Capitală comoara care fusese furată în Olanda
Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice, recuperate în urma jafului comis la muzeul Drents din Olanda, revin astăzi în România. Piesele vor putea fi admirate de publicul larg începând de miercuri, 22 aprilie, la Muzeul Național de Istorie a României

Tezaurul dacic ar urma să ajungă în țară în această după-amiază în condiții de securitate extremă. Piesele vor fi transportate cu un avion pus la dispoziție de Guvernul olandez și se vor afla sub pază strictă, în vitrine speciale cu geam antiglonț. După aterizare, piesle vor fi preluate de forțele speciale ale jandarmeriei, iar marți seară vor fi prezentate presei la Muzeul de Istorie a României. Publicul larg va putea admira tezaurul dacic într-o expoziție care va fi deschisă miercuri, 22 aprilie.

„Începând cu data de 22 aprilie și până pe 3 mai 2026, aceste piese excepționale, recuperate, vor putea fi admirate de publicul larg, la Muzeul Național de Istorie a României, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10.00 – 18.00”, a transmis instituția.

Trei suspecţi au fost arestaţi după jaful de la Muzeul Drents

În noaptea de 24 ianuarie spre 25 ianuarie 2025, infractorii au reuşit să deschidă o uşă a Muzeului Drents cu explozibil. În câteva minute, ei au reuşit să fure cele mai importante comori. Valoarea totală a acestora a fost stabilită la 5,8 milioane de euro. La puţin mai puţin de o săptămână de la jaf, trei suspecţi au fost arestaţi în Heerhugowaard, iar ulterior un al patrulea. Trei dintre aceştia sunt încă în arest. O femeie a fost eliberată, dar este încă suspectă. Un al cincilea suspect este încă în libertate.

Coiful de la Coțofenești și brățările dacice au fost recuperate

La începutul lunii aprilie, autoritățile olandeze au anunțat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Muzeul Drents din Assen, că au găsit tezaurul dacic furat. „Coiful este ușor îndoit, dar se poate repara”, Cu excepția unei ușoare urme de lovitură pe suprafața coifului, obiectele predate autorităților române sunt în stare excelentă. România ar urma să returneze compensația de 5 milioane de euro Olandei, dar numai după evaluarea obiectelor. O a treia brățară nu a fost încă găsită.

Reacția Muzeului Național de Istorie

Muzeul Național de Istorie a reacționat după ce coiful și brățările au fost recuperate. Într-o postare pe rețelele sociale, reprezentanții muzeului au transmis un mesaj prin care au descris momentul drept unul de „mare bucurie” și de importanță excepțională pentru patrimoniul românesc și european.

„Astăzi este, înainte de toate, un moment de mare bucurie. Primim cu profundă recunoștință vestea recuperării coifului și a două dintre brățări. Pentru România, pentru publicul român și pentru toți cei care cred în protejarea patrimoniului comun european, aceasta este o veste de o importanță excepțională.

Mulțumim Poliției și Parchetului din Nordul Țărilor de Jos pentru profesionalism, perseverență și cooperare continuă. Din datele făcute publice până acum, este limpede că a fost vorba despre o investigație amplă, complexă și susținută, la care au lucrat zeci de anchetatori și specialiști, inclusiv în cooperare internațională”, a transmis Muzeul Național de Istorie a României.

