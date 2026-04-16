Mister rezolvat după patru secole: unde se afla, de fapt, casa londoneză a lui Shakespeare

O echipă de cercetători a reușit să stabilească poziția exactă a locuinței deținute de William Shakespeare în Londra, în cartierul Blackfriars, pe baza unei hărți din secolul al XVII-lea și a unor documente de arhivă. Descoperirea, prezentată de Euronews, corectează o incertitudine istorică veche de sute de ani.

Unde se afla casa

Istoricii au reușit să reconstituie un detaliu important din ultimii ani ai lui Shakespeare: locul exact al unei proprietăți pe care acesta a cumpărat-o în Londra, în 1613. Până acum, zona era cunoscută doar aproximativ, fără o localizare precisă a clădirii. Investigația a fost condusă de cercetătoarea Lucy Munro, de la King’s College London.

Ea a corelat o hartă veche de peste 400 de ani cu registre și documente oficiale păstrate în arhivele britanice. Suprapunerea acestor surse a permis identificarea cu exactitate a amplasamentului. Analiza arată că locuința era situată în zona actualelor Ireland Yard și Burgon Street, extinzându-se parțial spre St Andrew’s Hill.

Clădirea nu era una grandioasă. Din documente reiese că avea o structură în formă de „L” și dimensiuni modeste pentru standardele Londrei de la începutul secolului al XVII-lea.

Descoperirea modifică și modul în care este interpretată o placă memorială din zonă. Aceasta nu mai indică doar o apropiere de locuința lui Shakespeare, ci chiar locul unde se afla construcția.

Legătura cu ultimele sale creații

Nu există dovezi certe că dramaturgul a locuit permanent în acea casă, însă proximitatea față de teatrul Blackfriars sugerează că ar fi putut petrece mult timp acolo.

Perioada coincide cu anii în care Shakespeare a lucrat la piese târzii, precum „Henry VIII” și „The Two Noble Kinsmen”, scrisă împreună cu John Fletcher.

William Shakespeare este asociat în mod tradițional cu Stratford-upon-Avon, unde și-a construit casa de familie și unde a murit în 1616.

Noua localizare din Londra completează însă o piesă importantă din viața sa profesională și arată mai clar unde și-a petrecut o parte din anii decisivi ai creației sale.

