Protest la Palatul Culturii din Iași. „Suntem două persoane în cinci săli și păzim un Rubens de 40 milioane de euro”

„Eu sunt dispusă să merg până la capăt. Mă leg cu lanțul de tunul din fața Palatului și fac greva foamei. Sunt foarte hotărâtă!”, exclamă o angajată a Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași.

Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, a fost prilej de protest pentru angajații Palatului Culturii din Iași, scrie Ziarul de Iași. Ei protestează față de subfinanțarea culturii, tăierea cu 10% a fondului de salarii și lipsa dialogului social.

Patrimoniul și specialiștii care îl protejează sunt în real pericol, avertizează aceștia.

Liderul de sindicat al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Celia Iacob, a declarat că discutăm despre un protest la nivel național, organizat de Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, care are la bază nemulțumiri pe marginea salarizării.

„Vrem să atragem atenția asupra finanțării deficitare a culturii în general. Suntem în pericol. Există un proiect de lege la Ministerul Dezvoltării care prevede tăierea anvelopei salariale cu 10%, ceea ce înseamnă o reducere de personal sau tăierea salariilor cu 10%. Salariile noastre sunt și așa foarte mici. Personalul de supraveghere are salariul minim pe economie, deci vă dați seama că nu se poate tăia nimic din salariul minim”, a spus Iacob.

