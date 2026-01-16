Prima pagină » Cultură » Protest la Palatul Culturii din Iași. „Suntem două persoane în cinci săli și păzim un Rubens de 40 milioane de euro”

16 ian. 2026, 08:12, Cultură
„Eu sunt dispusă să merg până la capăt. Mă leg cu lanțul de tunul din fața Palatului și fac greva foamei. Sunt foarte hotărâtă!”, exclamă o angajată a Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași.

Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, a fost prilej de protest pentru angajații Palatului Culturii din Iași, scrie Ziarul de Iași. Ei protestează față de subfinanțarea culturii, tăierea cu 10% a fondului de salarii și lipsa dialogului social.

Patrimoniul și specialiștii care îl protejează sunt în real pericol, avertizează aceștia.

Liderul de sindicat al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Celia Iacob, a declarat că discutăm despre un protest la nivel național, organizat de Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, care are la bază nemulțumiri pe marginea salarizării.

„Vrem să atragem atenția asupra finanțării deficitare a culturii în general. Suntem în pericol. Există un proiect de lege la Ministerul Dezvoltării care prevede tăierea anvelopei salariale cu 10%, ceea ce înseamnă o reducere de personal sau tăierea salariilor cu 10%. Salariile noastre sunt și așa foarte mici. Personalul de supraveghere are salariul minim pe economie, deci vă dați seama că nu se poate tăia nimic din salariul minim”, a spus Iacob.

