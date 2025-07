Într-o țară europeană, arheologii au descoperit urmele unor piramide la fel vechi ca cele din Egipt. Cele mai faimoase piramide sunt cele de la complexul mortuar de la Giza, find construite de faraoni Khufu, Kefren și Mikerinos în jurul anilor 2600 – 2500 î.Hr.

Considerați constructori pricepuți de piramide, s-ar părea că egiptenii, maiașii și nubienii nu erau singurii. Arheologii de la Universitatea Adam Mickiewicz au făcut o mega-descoperire: morminte megalitice vechi ce au fost construite în jurul anilor 2500 î.Hr., fiind contemporane cu monumentul megalitic Stonehenge și Marea Piramidă a lui Khufu de la Giza.

Piramide străvechi, descoperite în Polonia

Arheologii au descoperit piramide neolitice în satul Wyskoc, în regiunea Wielkopolska a Poloniei, fiind folosite în scop funerar. Acestea datează de 5500 ani. Descoperirea „piramidelor poloneze” a fost anunțată pe Facebook, de către Complex of Landscape Parks of the Wielkopolska Voivodeship.

Mormintele au fost construite din blocuri masive de piatră, cu formă alungită sau trapezoidală, iar unele cântăresc peste 10 tone, cu o lungime de 200 de metri și 4 metri înălțime.

Pietrele, transportate prin metode încă necunoscute pe distanțe lungi (probabil, cu sănii și buturugi), au fost aliniate cu grijă, alcătuind monumente prea sofisticate pentru vremurile de atunci, construite cu metode inginerești „avansate”. Arheologii au identificat constructorii: aceștia ar fi aparținut culturii Funnelbeaker (cultura paharului-pâlnie), o societate neolitică cunoscută pentru arhitectura funerară și practici agricole.

Ce au găsit arheologii în aceste „piramide”?

Arheologii a găsit scheleți umani, așezate pe spate, cu picioarele îndreptate spre răsărit. În jurul lor au fost găsite obiecte din ceramică, topoare din piatră și recipiente ritualice ce ar fi conținut opium.

„Chiar dacă aceste culturi erau societăți egalitare, mormintele adăposteau cadavrele unor personalități importante pentru comunitate – căpetenia, preotul, șamanul. Fiecare generație a unei comunități și-a construit propriul megalit”, a spus Artur Golis pentru agenția de presă poloneză PAP.

Multe morminte neolitice s-au degradat peste timp, dar „piramidele poloneze”, bine conservate și protejate de păduri, îi pot ajuta pe cercetători pentru a afla mai multe informații despre timpurile preistorice ale Europei. În continuare, piramida faraonului Djoser de la Saqqara rămâne cea mai veche piramidă cunoscută din istorie, fiind construită în jurul anilor 2670 – 2650 î.Hr.

