Limbaj vulgar de la Cotroceni. Ce înjurătură a scris pe Facebook consilierul onorific al lui Nicușor Dan

Limbaj vulgar de la Cotroceni. Vlad Voiculescu, consilierul onorific al lui Nicușor Dan, a notat, într-o postare pe Facebook, un mesaj obscen, iar ulterior a editat textul. În cadrul postării, el a abordat un subiect legat de domeniul sănătății din România, însă gafa de proporții nu a rămas neconsemnată.

Fostul ministru al Sănătății notase, inițial, la ora 19:17 un „hashtag” care conținea un cuvânt obscen, și anume „m**e PSD”. Ulterior, la ora 19:50, Vlad Voiculescu a editat postarea respectivă și a scos tagul.

Mesajul lui Vlad Voiculescu, după ce postarea de pe Facebook a fost editată

„Mă uit uneori aici pe facebook și în media la care am acces și am senzația că am ajuns să nu mai avem deloc răbdare pentru lucrurile care chiar contează.

O înjurătură, o jignire, un mișto, o conspirație.

Astea par să meargă.

Se produc ușor. Se consumă ușor. Se distribuie ușor.

Și, mai ales, par mult mai „cerute” decât orice discuție serioasă despre un spital, o reformă sau un proiect care chiar schimbă viața oamenilor.

Uitați-vă doar la ziua de azi.

O parte din România vorbește despre declarațiile lui Gigi Becali. Despre o presupusă conspirație. Despre ceva pe cât de „becalian”, pe atât de viral.

În același timp, declarațiile lui Attila Cseke aproape că trec neobservate.

Și vorbim despre posibilitatea reală ca România să fi pierdut aproape 2 miliarde de euro pentru spitale. Bani europeni. Bani gratis. Disponibili din 2021 până la 31 august 2026.

Adică spitale care nu se fac.

Secții ATI care nu apar.

Și totuși… asta pare să intereseze infinit mai puțin.

Poate pentru că realitatea serioasă cere timp. Cere atenție. Cere răbdare.

Nu spun că oamenii sunt răi.

Cred doar că, încet-încet, ne-am obișnuit să consumăm spectacol în loc de realitate.

Iar algoritmii au înțeles asta mai repede decât noi”, se arată în postarea lui Vlad Voiculescu.

Expresia respectivă este legată de protestele din 2017 împotriva legilor legislației, după ce a fost adoptată Ordonanța 13 în timpul Guvernului Grindeanu. În 2018, expresia a devenit și mai cunoscută, atunci când un conducător auto a fost amendat că și-a personalizat mașina cu acest mesaj. Autoturismul era înmatriculat în Suedia. Inițial, se deschisese un dosar penal pe numele șoferului, dar cazul a fost închis de procurori.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto