Ion Cristoiu: „Se pregătește instalarea PSD-ului la putere, iar Nicușor a chemat grupurile pentru a obține majoritate solidă și pro-occidentală”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum se pregătește deja instalarea la putere a PSD-ului și asta se face cu ajutorul lui Nicușor Dan.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a spus că vrea o majoritate solidă și pro-occidentală. Dacă se ducea Grindeanu și zicea eu vreau să conduc, dă-mi mie să fac Guvernul că fac majoritatea… Nicușor trebuie să îl întrebe cu cine face majoritatea. Grindeanu ar fi spus: cu grupurile alea… Președintele acuma vine și spune: eu am stat de vorbă cu grupurile și ele îl votează pe Grindeanu. Nu știu dacă ați înțeles… E o șmecherie de care nu s-au prins mulți. Deci el a pregătit astăzi pentru o guvernare PSD…”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum se pregătește deja instalarea la putere a PSD-ului și asta se face cu ajutorul lui Nicușor Dan. Acesta a început prin a spune că la viitoarele alegeri, după ce câștigă un partid, pot apărea alte grupuri parlamentare care să dea peste cap ordinea parlamentară. Jurnalistul afirmă că este o nebunie că au fost chemați la consultări inclusiv parlamentarii neafiliați. Acesta afirmă că tot jocul politic este în favoarea PSD-ului.