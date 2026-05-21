Ion Cristoiu: „Se pregătește instalarea PSD-ului la putere, iar Nicușor a chemat grupurile pentru a obține majoritate solidă și pro-occidentală”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum se pregătește deja instalarea la putere a PSD-ului și asta se face cu ajutorul lui Nicușor Dan. Acesta a început prin a spune că la viitoarele alegeri, după ce câștigă un partid, pot apărea alte grupuri parlamentare care să dea peste cap ordinea parlamentară. Jurnalistul afirmă că este o nebunie că au fost chemați la consultări inclusiv parlamentarii neafiliați. Acesta afirmă că tot jocul politic este în favoarea PSD-ului.
„Câștigă alegerile parlamentare un partid în 2028 și la o lună nu o să mai aibă un singur grup parlamentar, ci o să fie cinci, dintre care unu al lui. Nu există așa ceva. Repet, constituția spune partidele, nu grupurile parlamentare. Azi s-a întâmplat o nebunie. Au chemat și neafiliații. Este o nebunie. Normal ar fi să trecem o lege, că cel care e pe liste de partid și pleacă, să îți piardă mandatul. Nu, dar nu am înțeles… În cazul de față, mai degrabă te faci neafiliat. E o chestie banditească. Hai să vedem ce urmărește Nicușor Dan de fapt. Astăzi i-a convocat pe ăștia. Ele sunt grupuri suveraniste. El a declarat, după aceste întâlniri că… Președintele a spus că nu are importanță, aceste grupuri, oamenii din aceste grupuri nu mai sunt fasciști. Deci sunt niște grupuri parlamentare care pot vota PSD-ul, fără să fie acuzat PSD-ul că a colaborat cu fasciștii. Așa cum s-ar fi întâmplat cu AUR-ul. Deci după părerea mea, se pregătește o instalare a PSD-ului la putere. Și el i-a chemat și… Dacă ați observat, el a avut o… Nicușor Dan a spus că vrea o majoritate solidă și pro-occidentală. Dacă se ducea Grindeanu și zicea eu vreau să conduc, dă-mi mie să fac Guvernul că fac majoritatea… Nicușor trebuie să îl întrebe cu cine face majoritatea. Grindeanu ar fi spus: cu grupurile alea… Președintele acuma vine și spune: eu am stat de vorbă cu grupurile și ele îl votează pe Grindeanu. Nu știu dacă ați înțeles… E o șmecherie de care nu s-au prins mulți. Deci el a pregătit astăzi pentru o guvernare PSD… Votul va fi secret la învestire. Poți să îmi spui câți vor vota de la AUR pentru Grindeanu? Evenimentul de azi încălzește posibilitatea ca AUR să voteze pe șest la învestirea Guvernului.”, a explicat jurnalistul.