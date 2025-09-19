Un grup de 5 parlamentari a inițiat o propunere legislativă aberantă. Aceștia propun ca ofițerii SIE să poată fi organe de cercetare penală speciale, ignorând Decizia CCR 51/2016, care a scos serviciile secrete din anchetele penale.

„Pot fi desemnați, prin ordin al directorului SIE, cu avizul conform al Procurorului General, să îndeplinească atribuții de cercetare penală, în calitate de organe de cercetare penală speciale, în dosarele în care sunt cercetate infracțiuni săvârșite de cadre militare SIE”, stipulează Decizia CCR 51/2016.

SIE ar urma să ia locul SRI, creând un nou Binom

CES a desființat proiectul. Propunerea, scrie Luju, înseamnă practic refacerea Binomului servicii secrete-parchete, cu SIE în locul SRI, la peste 9 ani de la Decizia nr. 51/2016, prin care Curtea Constitutionala a României a decis că serviciile de informații nu au ce căuta în dosarele penale. Inițiativa legislativă a primit girul Consiliului Legislativ joi, 18 septembrie.

5 parlamentari, în frunte cu deputatul PNL Alexandru Muraru, au depus la Camera Deputaților, în 3 septembrie 2025, un proiect de lege (PL-x 247/2025) care permite desemnarea ofițerilor Serviciului de Informații Externe drept organe de cercetare penală speciale în dosarele îcare sunt cercetate cadre militare aparținând aceluiași serviciu secret.

Motivare vagă, practic inexistentă

Motivarea initiativei de act normativ este inexistentă, cei 5 autori invocând „practica parchetelor militare”, din care ar decurge „necesitatea armonizării cadrului legislativ national”.

În afară de Iulian-Alexandru Muraru, ceilalți inițiatori sunt deputatul PSD Virgil-Alin Chirila și senatorii Felix Stroe (PSD), Mircia Chelaru (AUR) și Sorin-Gheorghe Sipos (USR).

Iată textul proiectului:

„Articol unic – Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 18.10.2000, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, art. 22/1, cu următorul cuprins:

‘Art. 22/1 – (1) Ofițeri din cadrul Serviciului de Informații Externe pot fi desemnați, prin ordin al directorului Serviciului de Informații Externe, cu avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie obtinut in prealabil, sa indeplineasca, in conformitate cu art. 55 alin. (5) si (6) si art. 57 alin. (2) din Codul de procedura penala, atributii de cercetare penala, in calitate de organe de cercetare penala speciale, in dosarele penale in care sunt cercetate infracțiuni savarsite de cadre militare incadrate in Serviciul de Informatii Externe.

(2) Procedura de acordare / retragere a avizului conform prevazut la alin. (1), precum si modalitatea de verificare a condițiilor de acordare/de retragere a acestui aviz se stabilesc prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe langa Înalta Curte de Casatie si Justitie se acorda ofiterului numai daca acesta indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este licențiat in drept;

b) in antecedentele disciplinare ale ofiterului nu exista sanctiuni disciplinare, de natura celor prevazute la art. 35 alin. (1) lit. c)-f) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au fost radiate;

c) fata de acesta nu s-a dispus trimiterea in judecata.

(4) Avizul conform prevazut la alin. (1) se retrage, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cand se constata, dupa caz, una dintre urmatoarele situatii:

a) neindeplinirea sau indeplinirea in mod defectuos de catre organul de cercetare penala special a dispozitiilor scrise date de procuror;

b) aplicarea unei sanctiuni disciplinare de natura celor prevazute la art. 35 alin. (1) lit. c)-f) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) fata de ofiter s-a dispus trimiterea in judecata.

(5) In ipoteza in care avizul conform prevazut la alin. (1) a fost retras sau cererea de acordare a avizului a fost respinsa, o noua solicitare poate fi aprobata pentru acelasi ofiter daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la alin. (3) si a trecut cel putin un an de la data retragerii avizului sau a respingerii cererii de acordare a avizului.

(6) Calitatea de organ de cercetare penala special inceteaza:

a) de drept, la data incetarii raporturilor de serviciu in cadrul Serviciului de Informatii Externe;

b) din motive obiective, la data intrarii in vigoare a ordinului directorului Serviciului de Informatii Externe emis in acest sens;

c) de drept, la data retragerii avizului conform prevazut la alin. (1).

(7) Situatiile prevazute la alin. (6) lit. a) si c) se comunica procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 5 zile lucratoare de la data incetarii calitatii de organ de cercetare penala special’”.

