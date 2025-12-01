Negocierile dintre delegația SUA și cea ucraineană au avut loc la clubul privat și exclusivist Shell Bay al Witkoff Group din sudul Floridei, deținut de negociatorul forte al lui Donald Trump, Steve Witkoff, relatează presa americană.

Delegațiile Washingtonului și Kievului s-au întâlnit pentru negocieri „dure, dar foarte constructive”, care au durat mai multe ore dar, la un moment dat, s-a luat și o pauză.

Pauza a existat pentru ca fiecare tabără să își contacteze decidenții iar negociatorii să și servească masa.

Meniul negocierilor: Borș ucrainean, supă din sfeclă, rulouri tradiționale cu carne și varză

„Dacă nu ești pe meniu, ești în meniu”, spune o vorbă adesea invocată în cancelariile occidentale. De data aceasta, Ucraina a fost doar pe meniu, relatează participanții.

Clubul lui Steve Witkoff a oferit delegației ucrainene conduse de Rustem Umerov porții generoase de borș ucrainean sau, la alegere supă din sfeclă roșie și varză. Unul dintre participanți a relatat pentru CNN că meniul a fost „foart bogat în carne” și proteine.

Ucrainenilor li s-au oferit și rulouri tradiționale cu carne și varză, într-un gest protocolar de bun venit, dedicat culturii gastronomice ucrainene, în contextul în care America încearcă să convingă Ucraina să accepte un compromis în cadrul unui acord de pace cu Rusia.

Prima „problemă”: aderarea Ucrainei la NATO. Soluția? Toate statele NATO ar putea negocia, la nivel bilateral, acorduri separate cu Rusia

La negocieri, din partea americană au participat secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner. Surse participante la discuțiile din Florida au relatat pentru CNN că negocierile intense au fost totuși un „pas înainte” și „au continuat progresele înregistrate la Geneva”.

„Ar fi foarte prematur să spunem că am finalizat totul aici, pentru că mai sunt încă multe lucruri de făcut. Dar întâlnirea a fost foarte concentrată și aspectele cele mai problematice ale propunerilor de pace au fost discutate în detaliu”, relatează sursa.

Una dintre „problemele cele mai mari” ale planului de pace în 28 de puncte al SUA o reprezintă prevederea ca Ucraina să renunțe oficial la dorința sa de a intra în NATO. Aceasta este o cerință puternică a Rusiei, în condițiile în care Moscova vrea ca Ucraina, considerată după prăbușirea URSS un stat tampon între Occident și Kremlin, să rămână neutră din punct de vedere al protecției militare.

Cu toate acestea, sursa CNN afirmă acum că negociatorii au discutat un scenariu în care Ucraina ar fi efectiv împiedicată să adere la NATO. Acest „nou scenariu” ar implica acorduri directe între toate statele membre NATO și Rusia, care ar trebui negociate separat, bilateral.

„Ucraina nu va fi astfel obligată să respingă oficial, în sens juridic, cererea de a adera la NATO” a declarat sursa pentru CNN. „Dar dacă Statele Unite au ceva de convenit cu Rusia la nivel bilateral sau dacă Rusia dorește să primească anumite garanții din partea NATO la nivel multilateral, atunci Ucraina nu va fi implicată în procesul decizional”, a adăugat sursa.

O decizie finală cu privire la acest „compromis extrem de sensibil” și probabil nepopular în rândul statelor NATO – nu a fost încă luată. Decizia va trebui acceptată în cele din urmă și de președintele ucrainean Zelenski, a subliniat sursa pentru CNN.

Însă mișcarea sugerează că, pe măsură ce negocierile dintre SUA și Ucraina avansează și Witkoff se deplasează la Moscova pentru discuții la Kremlin, „se explorează soluții creative pentru a ocoli liniile roșii ale Kievului”.

Ucraina a depus cererea de aderare accelerată la NATO în septembrie 2022, iar aspirațiile sale de aderare sunt consacrate în Constituția țării. Rusia insistă ca Ucraina să primească statut neutru, nealiniat și non – nuclear.

A doua „problemă”: cedarea de teritorii de către Ucraina. Soluția? Donbas devine zonă „demilitarizată” dar sub control rus

O altă „mare problemă” care a fost pe masa negocierilor din Florida este „cedarea de teritorii”. În principal este vorba de cedarea de către Ucraina a teritoriului din regiunea Donbas, care a fost anexat, dar încă nu a fost cucerit în totalitate de Rusia.

Planul SUA sugera ca regiunea, care include o „centură fortificată” de orașe și localități puternic apărate, considerate cruciale pentru securitatea Ucrainei, să devină o „zonă demilitarizată rusă”, pe care Moscova ar administra-o, dar în care nu ar desfășura forțe militare.

Sursa CNN susține că că discuțiile avansează și pe această temă – iar aceasta este una dintre cele mai controversate probleme din cadrul negocierilor.

„Ideea de a ceda controlul rușilor, ceea ce ar slăbi semnificativ apărarea Ucrainei și ar face mai probabilă o potențială agresiune și ar reduce mult capacitatea Ucrainei, este exclusă. Dar asta nu înseamnă că nu există modalități potențiale de a păstra prevederile constituționale și de a menține securitatea Ucrainei”, relatează CNN.

Sursa participantă la negocierile din Florida a refuzat să discute despre „opțiunile specifice” discutate pe această temă și a mărturisit că situația este „prea delicată”.

„Cred cu adevărat că, dacă va deveni publică, am putea distruge potențiala soluție de pace”, a spus interlocutorul CNN.

Este posibil ca în zilele următoare să fie dezvăluit un alt factor care ar putea compromite soluția: Kremlinul, care până în prezent nu a vrut să renunțe la cererile sale maximaliste de subjugare a Ucrainei înainte de încheierea războiului.

Pe fondul indiciilor privind „compromisurile ucrainene” negociate de delegația SUA, următoarea și mai mare provocare pentru diplomația americană ar putea fi convingerea Rusiei să accepte toate aceste compromisuri, încheie CNN.

Mâine după amiază, președintele rus, Vladimir Putin, se va întâlni la Kremlin cu Steve Witkoff, pentru continuarea negocierilor de pace, în urma discuțiilor din Florida.

