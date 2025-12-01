Prima pagină » Dezvăluiri » La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace

La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace

01 dec. 2025, 13:33, Dezvăluiri
La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace

Negocierile dintre delegația SUA și cea ucraineană au avut loc la clubul privat și exclusivist Shell Bay al Witkoff Group din sudul Floridei, deținut de negociatorul forte al lui Donald Trump, Steve Witkoff, relatează presa americană.

Delegațiile Washingtonului și Kievului s-au întâlnit pentru negocieri „dure, dar foarte constructive”, care au durat mai multe ore dar, la un moment dat, s-a luat și o pauză.

Pauza a existat pentru ca fiecare tabără să își contacteze decidenții iar negociatorii să și servească masa.

Rustem Umerov l-a sunat pe V. Zelenski în timpul negocierilor

Meniul negocierilor: Borș ucrainean, supă din sfeclă, rulouri tradiționale cu carne și varză

„Dacă nu ești pe meniu, ești în meniu”, spune o vorbă adesea invocată în cancelariile occidentale. De data aceasta, Ucraina a fost doar pe meniu, relatează participanții.

Clubul lui Steve Witkoff a oferit delegației ucrainene conduse de Rustem Umerov porții generoase de borș ucrainean sau, la alegere supă din sfeclă roșie și varză. Unul dintre participanți a relatat pentru CNN că  meniul a fost „foart bogat în carne” și proteine.

Ucrainenilor li s-au oferit și rulouri tradiționale cu carne și varză, într-un gest protocolar de bun venit, dedicat culturii gastronomice ucrainene, în contextul în care America încearcă să convingă Ucraina să accepte un compromis în cadrul unui acord de pace cu Rusia.

Prima „problemă”: aderarea Ucrainei la NATO. Soluția? Toate statele NATO ar putea negocia, la nivel bilateral, acorduri separate cu Rusia

La negocieri, din partea americană au participat secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner. Surse participante la discuțiile din Florida au relatat pentru CNN că negocierile intense au fost totuși un „pas înainte” și „au continuat progresele înregistrate la Geneva”.

„Ar fi foarte prematur să spunem că am finalizat totul aici, pentru că mai sunt încă multe lucruri de făcut. Dar întâlnirea a fost foarte concentrată și aspectele cele mai problematice ale propunerilor de pace au fost discutate în detaliu”, relatează sursa.

Una dintre „problemele cele mai mari” ale planului de pace în 28 de puncte al SUA o reprezintă prevederea ca Ucraina să renunțe oficial la dorința sa de a intra în NATO. Aceasta este o cerință puternică a Rusiei, în condițiile în care Moscova vrea ca Ucraina, considerată după prăbușirea URSS un stat tampon între Occident și Kremlin, să rămână neutră din punct de vedere al protecției militare.

Cu toate acestea, sursa CNN afirmă acum că negociatorii au discutat un scenariu în care Ucraina ar fi efectiv împiedicată să adere la NATO. Acest „nou scenariu” ar implica acorduri directe între toate statele membre NATO și Rusia, care ar trebui negociate separat, bilateral.

„Ucraina nu va fi astfel obligată să respingă oficial, în sens juridic, cererea de a adera la NATO” a declarat sursa pentru CNN. „Dar dacă Statele Unite au ceva de convenit cu Rusia la nivel bilateral sau dacă Rusia dorește să primească anumite garanții din partea NATO la nivel multilateral, atunci Ucraina nu va fi implicată în procesul decizional”, a adăugat sursa.

O decizie finală cu privire la acest „compromis extrem de sensibil” și probabil nepopular în rândul statelor NATO – nu a fost încă luată. Decizia va trebui acceptată în cele din urmă și de președintele ucrainean Zelenski, a subliniat sursa pentru CNN.

Însă mișcarea sugerează că, pe măsură ce negocierile dintre SUA și Ucraina avansează și Witkoff se deplasează la Moscova pentru discuții la Kremlin, „se explorează soluții creative pentru a ocoli liniile roșii ale Kievului”.

Ucraina a depus cererea de aderare accelerată la NATO în septembrie 2022, iar aspirațiile sale de aderare sunt consacrate în Constituția țării. Rusia insistă ca Ucraina să primească statut neutru, nealiniat și non – nuclear.

A doua „problemă”: cedarea de teritorii de către Ucraina. Soluția? Donbas devine zonă „demilitarizată” dar sub control rus

O altă „mare problemă” care a fost pe masa negocierilor din Florida este „cedarea de teritorii”. În principal este vorba de cedarea de către Ucraina a teritoriului din regiunea Donbas, care a fost anexat, dar încă nu a fost cucerit în totalitate de Rusia.

Planul SUA sugera ca regiunea, care include o „centură fortificată” de orașe și localități puternic apărate, considerate cruciale pentru securitatea Ucrainei, să devină o „zonă demilitarizată rusă”, pe care Moscova ar administra-o, dar în care nu ar desfășura forțe militare.

Sursa CNN susține că că discuțiile avansează și pe această temă – iar aceasta este una dintre cele mai controversate probleme din cadrul negocierilor.

„Ideea de a ceda controlul rușilor, ceea ce ar slăbi semnificativ apărarea Ucrainei și ar face mai probabilă o potențială agresiune și ar reduce mult capacitatea Ucrainei, este exclusă. Dar asta nu înseamnă că nu există modalități potențiale de a păstra prevederile constituționale și de a menține securitatea Ucrainei”, relatează CNN.

Sursa participantă la negocierile din Florida a refuzat să discute despre „opțiunile specifice” discutate pe această temă și a mărturisit că situația este „prea delicată”.

„Cred cu adevărat că, dacă va deveni publică, am putea distruge potențiala soluție de pace”, a spus interlocutorul CNN.

Este posibil ca în zilele următoare să fie dezvăluit un alt factor care ar putea compromite soluția: Kremlinul, care până în prezent nu a vrut să renunțe la cererile sale maximaliste de subjugare a Ucrainei înainte de încheierea războiului.

Pe fondul indiciilor privind „compromisurile ucrainene” negociate de delegația SUA, următoarea și mai mare provocare pentru diplomația americană ar putea fi convingerea Rusiei să accepte toate aceste compromisuri, încheie CNN.

Mâine după amiază, președintele rus, Vladimir Putin, se va întâlni la Kremlin cu Steve Witkoff, pentru continuarea negocierilor de pace, în urma discuțiilor din Florida.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina

Se șubrezește relația Rusia-Turcia pe fondul tensiunilor legate de războiul din Ucraina? „Erdoğan privește către SUA și mută pe termen lung, Ankara nu este foarte interesată de opinia Kremlinului”

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI „Chimia” golfului: Cum a devenit președintele Finlandei cel mai apropiat lider european de Trump
12:53
„Chimia” golfului: Cum a devenit președintele Finlandei cel mai apropiat lider european de Trump
DEZVĂLUIRI Germania are un plan secret pentru războiul cu Rusia: pregătește un plan de transfer a 800.000 de soldați NATO în Est
14:54, 27 Nov 2025
Germania are un plan secret pentru războiul cu Rusia: pregătește un plan de transfer a 800.000 de soldați NATO în Est
EXCLUSIVITATE Alertă alimentară europeană, ignorată în România. Somon, creveţi şi fructe de mare infestate cu Listeria sunt în continuare vândute de o firmă românească
14:59, 21 Nov 2025
Alertă alimentară europeană, ignorată în România. Somon, creveţi şi fructe de mare infestate cu Listeria sunt în continuare vândute de o firmă românească
Parchetul European preia dosarul parcării de TIR-uri din Portul Constanța. Documente false și costuri umflate de 5 ori la proiectul de 50.000.000 €
10:35, 19 Nov 2025
Parchetul European preia dosarul parcării de TIR-uri din Portul Constanța. Documente false și costuri umflate de 5 ori la proiectul de 50.000.000 €
DEZVĂLUIRI 261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetă arbitrar de zeci de ani.
13:31, 13 Nov 2025
261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetă arbitrar de zeci de ani.
EXCLUSIV Cum a reușit „Primul Cumnat” al țării să-și rezolve, în timp record, un litigiu vechi de 4 ani. Miza – un viitor cartier rezidențial lângă Snagov. În acte este și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui. Primarul acuză: au forțat legea
07:00, 11 Nov 2025
Cum a reușit „Primul Cumnat” al țării să-și rezolve, în timp record, un litigiu vechi de 4 ani. Miza – un viitor cartier rezidențial lângă Snagov. În acte este și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui. Primarul acuză: au forțat legea
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Cancan.ro
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”! N-o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Efectul Batman: de ce oamenii se comportă mai frumos în prezența unui „supererou”
FLASH NEWS O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar
14:14
O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar
Gândul de Vreme Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
14:11
Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
VIDEO Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
14:10
Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
VIDEO Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu
13:51
Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu
SPORT S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului
13:37
S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului
SĂRBĂTORI Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”
13:27
Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”

Cele mai noi