Secretele „eliberării” din România a fraților Tate, dezvăluite de The New York Times. Ce au aflat jurnaliștii despre Andrew Tate și fiul mic al președintelui Donald Trump

11 dec. 2025, 05:00, Actualitate
Sub titlul „Cum a fost eliberată o vedetă Manosphere acuzată de viol și trafic de persoane”, mai mulți jurnaliști The New York Times relatează, într-o documentare amplă, detalii inedite despre eliberarea intempestivă din România a fraților Tate – Andrew și Tristan – și plecarea lor în Florida în februarie 2025.

Ancheta The New York Times în cazul plecării din România a fraților Tate

The Times vorbește despre revolta procurorilor DIICOT din acest dosar, despre cum au încercat să afle mai multe detalii de la demnitarii români despre „eliberare”, despre cum România – aflată în dificultate după anularea prezidențialelor – încerca să câștige bunăvoința americană, dar și despre relația fraților Tate cu oameni din anturajul și familia Trump.

Barron Trump, fiul de 19 ani, al președintelui SUA, ar fi comunicat – la un moment dat – prin Zoom cu Andrew Tate, având în vedere că băiatul lui Trump s-a ocupat și de campania online a președintelui SUA. Pe această filieră, jurnaliștii nu au descoperit nicio intervenție clară și directă a lui Barron în cazul fraților Tate, dar precizează că după întoarcerea fraților controversați în Florida, aceștia au fost respinși de republicani, așa cum a relatat și Gândul la acea vreme.

De la guvernatorul De Santis, până la vedete republicane, multă lume s-ar fi distanțat de Frații Tate, după acuzațiile formulate de procurorii din România. Frații Tate ar fi plecat din SUA, lăsând în urmă alte acuzații de potențiale agresiuni, relatează acum The Times. Dezvăluirea a fost făcută în martie 2025 de Gândul.

Fraii Tate s-au prezentat la sediul Politiei Voluntari, județul Ilfov, pentru a semna controlul judiciar, marti 22 aprilie 2025, in Bucuresti. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO

Un „compromis” pentru frații Tate

Jurnaliștii care spun că au intervievat zeci de persoane din România, SUA și UK, susțin că procurorilor români „de la cele mai înalte niveluri ale guvernului Românei” li s-a transmis „să găsească un compromis” în cazul fraților Tate, aceștia având interdicție în februarie 2025 să plece din România în Florida.

O mișcare despre care premierul român credea că va împăca administrația Trump”, relatează NYTimes.

„Sosirea lor în Statele Unite a deschis o rară ruptură în rândul conservatorilor și a stârnit suspiciuni cu privire la intervenția Casei Albe. The Times a constatat că sprijinul din partea oficialilor administrației Trump a jucat un rol crucial. (…) . Eliberarea fraților din România a fost punctul culminant al unui efort de ani de zile al lui Andrew de a crea alianțe cu consilierii și membrii familiei domnului Trump”, notează ziarul.

Frații Tate au curtat familia Trump. Andrew Tate ar fi discutat cu Barron Trump

Barron Trump / Photo by Kenny Holston /Pool/CNP/ABACAPRESS.COM

Jurnaliștii susțin că Andrew Tate l-a curtat de-a lungul timpului „cu viclenie” pe Tucker Carlson și a încercat să se apropie și de o serie de vedete media americane de dreapta pentru a-și extinde influența asupra familiei Trump.

„Andrew a cultivat, de asemenea, relații cu Donald Trump Jr. și cu fratele său mai mic, Barron, care au recunoscut rolul pe care tinerii alegători de sex masculin l-ar putea juca în revenirea tatălui lor la putere.

Barron, acum în vârstă de 19 ani, îl admira pe Andrew și a vorbit cu el prin Zoom anul trecut, potrivit lui Justin Waller, un prieten comun care a participat la apel. În timpul apelului, au discutat despre convingerea lor comună că dosarul penal din România a fost un efort de a reduce la tăcere familia Tate, a spus el

După realegerea domnului Trump, unii dintre susținătorii familiei Tate au urcat în noua administrație. Unul dintre ei, trimisul diplomatic Richard Grenell, a discutat de două ori cazul lor cu oficiali români, a constatat The Times”, notează NYTimes.

The New York Times: „Procurorii români au fost indignați de eliberare”

Andrew si Tristan Tate parasesc marti, 30 septembrie 2025, sediul DIICOT din Bucuresti, unde procurorii le-au prelungit controlul judiciar pentru 60 de zile. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO

„La câteva zile după a doua conversație, procurorii români au primit ordinele de plecare și le-au acordat soților Tate libertatea de a călători – după ce au argumentat îndelung că frații reprezentau un pericol public și un risc de fugă. Procurorii au fost indignați, potrivit unor persoane familiarizate cu cazul, care au solicitat anonimatul deoarece nu erau autorizate să discute despre acesta.

Eliberarea fraților a zdruncinat mulți diplomați americani, care se temeau de o nouă eră obscură a relațiilor externe. Și a stârnit ostilitate din partea multor conservatori tradiționali, de la guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, până la comentatoarea Megyn Kelly, care a spus: „Aceasta este de fapt masculinitate toxică””, precizează ziarul.

Jurnaliștii americani povestesc că au încercat să contacteze și oficialii români pentru a obține o reacție în ceea ce privește influența administrației Trump asupra cazului Tate. A încercat să vorbească cu fostul premier Marcel Ciolacu, cu fostul premier Victor Ponta – care a fost la Mar a Lago – și cu procurorii români.

Într-o declarație pentru The Times, procuratura româna a afirmat că, conform constituției țării, aceștia trebuie să funcționeze independent și că acțiunile lor în cazul familiei Tate au fost legale.

Familia Trump, în speță Don Jr, nu a răspuns solicitărilor The Times iar avocatul familiei Țațe a spus că dezvăluirile ziarului despre amiciția dintre Andrew și Barron sunt „false”.

Veniturile din ultimii 8 ani – 28 de milioane de dolari. În Florida au petrecut cu Kayne West și cu domnișoare la piscine

March 8, 2025, Las Vegas, Nevada, USA: ANDREW TATE (C) having a good conversation with Miss America ABBIE STOCKARD (R) during UFC 313 at the T-Mobile Arena, Las Vegas (Credit Image: © Mikael Ona/ZUMA Press Wire)

March 8, 2025, Las Vegas, Nevada, USA: Miss America 2025 ABBIE STOCKARD (C) was present during UFC 313 at the T-Mobile Arena, Las Vegas (Credit Image: © Mikael Ona/ZUMA Press Wire)

Ajunși în Florida, The Times relatează că frații Tate l-au vizitat pe Kanye West, au petrecut vremea la piscine cu domnișoare și și-au promovat afacerile în fața fanilor.

În paralel, întorși în România, problemele fraților Tate nu au dispărut. Sunt investigați nu numai la București, ci și în Marea Britanie și SUA – de către Departamentul pentru Securitate Internă, acuzațiile fiind asemănătoare.

Cu afaceri în „porn business” pe TikTok, OnlyFans și alte platforme, veniturile din ultimii 8 ani ale fraților Tate au explodat, potrivit The Times. Câștigaseră cel puțin 21 de milioane de lire sterline/ 28 de milioane de dolari conform înregistrărilor instanțelor britanice.

Fraii Tate s-au prezentat la sediul Politiei Voluntari, jude?ul Ilfov, pentru a semna controlul judiciar, marti 22 aprilie 2025, in Bucuresti. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO

Documentarea The New York Times prezintă pe larg acuzațiile pe care DIICOT le-a adus fraților Tate, elemente ale rechizitoriului și relatează că unul dintre avocații fraților Tate, Joseph D. McBride era și avocatul susținătorilor lui Donald Trump acuzați de insurecție la Capitoliu dar îl avea client și pe Tucker Carlson.

Pe această filieră, Carlson ar fi făcut în România, în 2023, interviul cu frații Tate, un interviu care a avut peste 112 milioane de vizualizări.

În septembrie 2023, Donald Trump a distribuit pe Truth Social cu mesajul „Mulțumesc” un videoclip în care Tristan Tate îl apăra pe actualul președinte SUA. Jurnaliștii insistă pe ideea că Barron Trump, fiul cel mic al lui Donald Trump, care și-a ajutat tatăl în campanie, era un fan al fraților Tate.

„El și Barron au vorbit cu Andrew prin Zoom anul trecut în timp ce adolescentului îi monta un costum croitorul dlui Waller. Deși au discutat despre cazul românesc, Barron nu a spus nimic despre a-i ajuta pe membrii familiei Tate. Au vorbit despre susținerea campaniei prezidențiale a dlui Trump pe platformele lor online. În vara aceea, când un tânăr a încercat să-l asasineze pe domnul Trump, domnul Tate le-a spus reporterilor că a vorbit cu Barron după împușcături”, a relatat pentru The Times o sursă apropiată de Tate.

Paul Ingrassia și Andrew Tate

Un alt nume care a făcut parte din echipa juridică a lui Tate este Paul Ingrassia, un personaj care fusese inițial legătura dintre Casa Albă și Departamentul de Justiție american, susțin jurnaliștii. Alina Habba, consiliera lui Trump – devenită procuror șef al statului New Jersey, și ea era fan al lui Andrew Tate.

The New York Times: „România era într-o poziție defensivă din cauza anulării alegerilor. Donald Trump Jr. și Elon Musk au acuzat România că a subminat democrația”

Richard Grenell, consilierul special al lui Donald Trump

Jurnaliștii vorbesc și despre discuțiile cu Richard Grenell, consilierul special al lui Donald Trump – despre care Financial Times a relatat că a discutat problema juridică a fraților Tate cu fostul ministru de externe Emil Hurezeanu. Și ulterior l-au luat la întrebări și pe fostul premier Victor Ponta:

Într-un interviu acordat ziarului The Times, domnul Ponta a călătorit la clubul din Florida al domnului Trump pentru a-și face loc în cercul apropiat al președintelui ales. Țara sa se afla într-o poziție defensivă în ceea ce privește modul în care a gestionat alegerile prezidențiale. Înalta instanță judecătorească a anulat primul tur de scrutin, invocând dovezi că Rusia s-a amestecat în numele câștigătorului, un candidat de extremă dreapta. Donald Trump Jr. și Elon Musk, printre alți conservatori americani, au acuzat România că subminează democrația.

Dl. Ponta a simțit că diplomația informală va juca un rol important în viitoarea administrație Trump. Iar dl. Grenell, care urma să negocieze în curând eliberarea mai multor deținuți americani din Venezuela, se poziționa deja ca un operator puternic.

Când a fost întrebat de The Times dacă el și dl Grenell au discutat despre cazul familiei Tate, dl Ponta a afirmat că au făcut-o. „Poate că s-a văzut eliberând toți ostaticii americani din întreaga lume”, a spus el, fără a oferi mai multe detalii.

Luna trecută, dl Ponta a dat înapoi. Într-un schimb de mesaje cu The Times, el a spus că nu-și amintește dacă el și dl Grenell au vorbit despre familia Tate. Apoi a spus că este sigur că nu a discutat”.

The New York Times: republicanii s-au distanțat de frații Tate

Andrew Tate raspunde intrebarilor adresate de jurnalisti, la iesirea din sediul DIICOT, marti, 1 aprilie 2025, in Bucuresti. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Din momentul în care au ajuns pe pământ american, familia Tate s-a confruntat cu respingere. Megyn Kelly și Ben Shapiro i-au denunțat pe membrii Partidului Tate. Și unii lideri republicani s-au pronunțat.

„Cu siguranță nu cred că ar trebui să folosim vreo influență în guvernul nostru pentru a încerca să-l scoatem din ceea ce par a fi acuzații extrem de grave în România”, a declarat senatorul Josh Hawley din Missouri pentru HuffPost, referindu-se la Andrew.

După ce dl DeSantis a declarat că frații nu sunt bineveniți în Florida, procurorul general al statului a anunțat o anchetă penală împotriva lor.

La mijlocul lunii martie, frații au zburat înapoi în România pentru o înfățișare în instanță.

Una dintre iubitele de atunci ale lui Andrew, Brianna Stern, a declarat poliției din Beverly Hills că acesta a agresat-o înainte de a pleca. Pe rețelele de socializare, ea a distribuit mai multe dintre mesajele sale text.

Procurorii au refuzat să formuleze acuzații, invocând dovezi insuficiente”, susțin jurnaliștii.

