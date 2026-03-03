„Bineînțeles că a venit nepalez!” Ce a pățit un client Bolt, după ce a comandat o cursă de 1.2 km, în Dudu

Un client Bolt a expus într-un grup de Facebook situația pe care a întâmpinat-o într-o dimineață, când a făcut o comandă pe aplicație pentru a-și duce copilul la grădiniță. El a susținut că șoferul, despre care spune că originea sa ar fi nepaleză, ar fi avut un comportament nepotrivit în trafic. Comandase o cursă de 1.2 km, în Dudu.

Clientul susține că i-a atras atenția șoferului că ar trebui să conducă „mai ușor, respectuos”, însă s-a trezit cu o reacție neașteptată. Clientul Bolt a susținut că ar fi fost poftit afară din mașină, după ce i-a spus de câteva ori să aibă un altfel de comportament în trafic. Altfel, spre finalul postării sale din grupul de Facebook, clientul în cauză a susținut că el însuși a fost șofer de ridesharing și că nu ar fi „dat pe nimeni jos niciodată”.

A coborât din mașină

El a mai menționat faptul că a coborât din mașină, alături de copilul său. A evaluat cursa cu 1 stea.

„De dimineață am comandat un Bolt să duc copilul la grădiniță. Bineînțeles ca a venit nepalez sau ce era… avea o mașină electrică, destul de puternică. Pur și simplu pleca foarte tare, mergea foarte tare cu mașina, nu acorda prioritate.

I-am zis de câteva ori să meargă mai ușor, respectuos, dar degeaba, el credea ca am ceva cu el… La care îmi zice să cobor din mașină. Nu am stat pe gânduri, pentru siguranța copilului am coborât. Clienții de Uber, Bolt ar trebui să înțeleagă și să nu încurajeze astfel de specimene, nu prea îi poți numii oameni. Am făcut și eu rideshering, dar nu am dat pe nimeni jos niciodată. Când vedeți în aplicație nume de astea ciudate pur și simplu să anulați cursa. Nu vă puneți viața în pericol. Cei cu flote au casco pe mașină… deci nu îi interesează de mașina. Vă rog să fiți atenți”, a notat un client Bolt într-un grup de Facebook.

Autorul recomandă: