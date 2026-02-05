Ce salariu ar primi un nepalez pentru meseria ta. Tabel complet salarii în România, în 2026

Pentru a afla ce salariu ar primi un cetățean nepalez pentru meseria prestată de un român, Gândul a analizat 20 de meserii populare în țara noastră.

Astfel, la fiecare job, am trecut salariul mediu pe piață locală (românii) și apoi cât ar câștiga un nepalez, observându-se niște diferențe.

De unde apare diferența

Lăsând la o parte factorul subiectiv, diferența provine adesea și din faptul că muncitorii nepalezi primesc, pe lângă salariul net, și cazare + masă, care sunt asigurate de angajator (un beneficiu pe care românii îl au deja sau îl plătesc din salariul lor, care este ceva mai mare).

Tabelul complet cu salariile din România, în 2026:

Autorul mai recomandă:

Cum a fost fotografiat acest livrator nepalez noaptea, în timp ce ningea în București. Reacția unei șoferițe

Salariul pe care îl primește un nepalez în domeniul curățeniei în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful”

Acest muncitor srilankez câștigă 3.000 lei/lună în România. Câți bani trimite lunar familiei, în Sri Lanka

Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă

Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei

Nepalezul din imagine câștigă în România 4.000 lei lunar. Cât din acest salariu trimite acasă, lună de lună

Cât plătește chirie un muncitor nepale în București. Câți himalayeni încap într-un apartament

Câți bani a primit un livrator nepalez de la Gigi Becali. Ce sumă a scos din buzunar patronul FCSB: „Să ducă la familie!”

Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”

Ei sunt Jeni și Biki, cuplul de nepalezi îndrăgostit de România. Au învățat să facă și sarmale. Ne-au spus cât câștigă aici și câți bani trimit acasă