Salariul pe care îl primește un nepalez în domeniul curățeniei în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful”

Numărul muncitorilor nepalezi a crescut semnificativ în ultimii ani în România, aceștia au devenit esențiali în mai multe sectoare. Curățenia reprezintă unul dintre domeniile cu cea mai mare cerere, însă cât primește un angajat pentru efortul depus.

De ce vor muncitorii nepalezi să lucreze în țara noastră

Pentru muncitorii nepalezi, România este o șansă reală pentru un venit mai bun și un trai stabil. Ei fac importante sacrificii, fiind departe de familiile lor și uneori se confruntă cu provocări legate de adaptarea la cultura diferită.

Pe lângă domenii precum construcții sau livrări, nepalezii sunt din ce în ce mai activi și în domeniul curățeniei, mai ales în mall-uri, birouri sau hoteluri. Un muncitor nepalez primește lunar în jur de 3.100 de lei. La acest venit se adaugă și bonurile de masă în valoare de 600 de lei, astfel venitul lunar ajunge la 3.700 de lei. Cazarea este oferită de cele mai multe ori de angajatori, fiind evaluată la aproximativ 400 de lei.

Cum diferă salariile menajerelor din sectorul privat

În sectorul privat, salariile variază în funcție de dimensiunea locuinței și de sarcinile care trebuie îndeplinite. Pentru a întreține un apartament mic, o menajeră poate să câștige circa 2.000 de lei lunar. Un utilizator Reddit a specificat: „Măturat, șters praful, spălat vase și tocat legume. Stau singur într-un apartament cu o cameră și bucătărie. Rareori își ia liber și e de încredere, așa că o las să vină când are timp liber și nu-i impun un program.”

Pentru apartamente mai mari, cu două sau trei camere, salariile pot ajunge între 3.000 și 5.000 lei lunar, în funcție de volumul muncii. Un alt comentariu de pe Reddit arată: „4500 pe lună. Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful, pune tacâmurile la locul lor și scoate rufele din mașină după ce s-au spălat.” Iar altcineva precizează: „5000 pe lună pentru măturat, șters și vase. Și mai strânge rufele și curăță băile în weekend. Suntem 2 oameni și un câine. Apartament cu 3 camere.”

Recomandările autorului: