Prima pagină » Actualitate » Salariul pe care îl primește un nepalez în domeniul curățeniei în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful”

Salariul pe care îl primește un nepalez în domeniul curățeniei în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful”

07 ian. 2026, 11:05, Actualitate
Salariul pe care îl primește un nepalez în domeniul curățeniei în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful”

Numărul muncitorilor nepalezi a crescut semnificativ în ultimii ani în România, aceștia au devenit esențiali în mai multe sectoare. Curățenia reprezintă unul dintre domeniile cu cea mai mare cerere, însă cât primește un angajat pentru efortul depus.

De ce vor muncitorii nepalezi să lucreze în țara noastră

Pentru muncitorii nepalezi, România este o șansă reală pentru un venit mai bun și un trai stabil. Ei fac importante sacrificii, fiind departe de familiile lor și uneori se confruntă cu provocări legate de adaptarea la cultura diferită.

Pe lângă domenii precum construcții sau livrări, nepalezii sunt din ce în ce mai activi și în domeniul curățeniei, mai ales în mall-uri, birouri sau hoteluri. Un muncitor nepalez primește lunar în jur de 3.100 de lei. La acest venit se adaugă și bonurile de masă în valoare de 600 de lei, astfel venitul lunar ajunge la 3.700 de lei. Cazarea este oferită de cele mai multe ori de angajatori, fiind evaluată la aproximativ 400 de lei.

Cum diferă salariile menajerelor din sectorul privat

În sectorul privat, salariile variază în funcție de dimensiunea locuinței și de sarcinile care trebuie îndeplinite. Pentru a întreține un apartament mic, o menajeră poate să câștige circa 2.000 de lei lunar. Un utilizator Reddit a specificat: „Măturat, șters praful, spălat vase și tocat legume. Stau singur într-un apartament cu o cameră și bucătărie. Rareori își ia liber și e de încredere, așa că o las să vină când are timp liber și nu-i impun un program.”

Pentru apartamente mai mari, cu două sau trei camere, salariile pot ajunge între 3.000 și 5.000 lei lunar, în funcție de volumul muncii. Un alt comentariu de pe Reddit arată: 4500 pe lună. Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful, pune tacâmurile la locul lor și scoate rufele din mașină după ce s-au spălat.” Iar altcineva precizează: „5000 pe lună pentru măturat, șters și vase. Și mai strânge rufele și curăță băile în weekend. Suntem 2 oameni și un câine. Apartament cu 3 camere.”

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Digi24
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din flota-fantomă a lui Putin. Rusia a trimis un submarin pentru escortă
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Primul volan retractabil din lume. Ce faci când mașina nu te mai lasă s-o conduci?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre cafea și ceai?
Gândul de Vreme 🚨 Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent
10:39
🚨 Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent
VIDEO Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse
10:37
Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse
FLASH NEWS Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei care avizează investițiile sensibile – energie, transporturi, dar și bănci
10:36
Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei care avizează investițiile sensibile – energie, transporturi, dar și bănci
EXTERNE Președintele Columbiei îl atacă dur pe Trump: „Eticheta de traficant de droguri este o reflexie a creierului său senil, pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol”
10:15
Președintele Columbiei îl atacă dur pe Trump: „Eticheta de traficant de droguri este o reflexie a creierului său senil, pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan și-a petrecut noaptea la Paris. Avionul Spartan nu a putut decola din cauza viscolului. La această oră, președintele așteaptă în aeroport
10:15
Nicușor Dan și-a petrecut noaptea la Paris. Avionul Spartan nu a putut decola din cauza viscolului. La această oră, președintele așteaptă în aeroport
EXTERNE Cel mai mare trădător din istoria CIA a murit în închisoare la 84 de ani. Cine a fost spionul care a vândut Moscovei zeci de agenți americani
10:00
Cel mai mare trădător din istoria CIA a murit în închisoare la 84 de ani. Cine a fost spionul care a vândut Moscovei zeci de agenți americani

Cele mai noi

Trimite acest link pe