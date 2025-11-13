Prima pagină » Actualitate » Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă

13 nov. 2025

După 14 ore de livrări, un livrator nepalez care lucrează pentru Glovo de abia se mai poate ține de ghidonul trotinetei electrice.

Imaginile prezentate de vlogger-ul Lucian Popa expun o realitate cruntă din România: tot mai mulți livratori (asiatici sau nu) lucrează până la epuizare pentru a se întreține pe ei și familiile lor.

În timp ce unii comentatori deplâng starea asiaticului, alții ironizează situația, ba chiar sugerează că omul ar fi în stare de ebrietate.

Ce spun românii de pe internet

„Câți români muncesc 12 ore în străinătate să livreze mâncare și nu dați 2 bani pe ei toată presa și victimizați muncitorii străini să denigrați români”, scrie cineva.

Alt comentator argumentează: „Se spune că munca este brățară de aur , fiecare meserie are locul ei , mai grea sau mai ușoară toate sunt folositoare. Și da , livratorii de mâncare nu au o meserie chiar ușoară, aleargă pe ploaie , ninsoare și vreme rea , îi privesc uneori când se uită pe Maps pentru a vedea adresa și îmi spun în gândul meu , tinere fiindcă majoritatea sunt tineri , casa ta este departe, au venit de la mii de km distanță să ne servească pe noi românii , așa și români de ai noștri sunt peste tot în lume și acolo sunt batjocoriți și umiliți de unii care sunt înguști la minte și l-au pierdut pe Dumnezeu”.

SURSA FOTO: Facebook @ Lucian Popa

