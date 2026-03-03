Prima pagină » Diverse » Cât costă petrecerea de 8 Martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ce opțiuni au turiștii

Cât costă petrecerea de 8 Martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ce opțiuni au turiștii

03 mart. 2026, 23:11, Diverse
Iată cât costă petrecerea de 8 Martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Turiștii care aleg să își petreacă weekendul în acest așezământ turistic au două opțiuni pentru felul principal, iar desertul va fi cu tentă festivă, spun organizatorii. Meniul va fi unul special, iar petrecerea va începe cu o seară înainte de Ziua Internațională a Femeii.

Peste doar câteva zile va fi sărbătorită Ziua Internațională a Femeii. Cu această ocazie, turiștii sunt așteptați cu brațele deschise de hotelieri, îndeosebi în zonele montane. Printre cei care oferă turiștilor mai multe opțiuni se află și hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Multe locații destinate turiștilor lansează oferte speciale, de 1 și 8 Martie, precum și pentru alte zile cu o deosebită însemnătate.

Cât plătești pentru petrecerea de 8 Martie la hotelul Simonei Halep

De data aceasta, la hotelul Simonei Halep, doamnele și domnișoarele sunt așteptate cu un meniu special de 8 Martie, precum și cu un program artistic. Petrecerea începe cu o seară înainte, pe 7 martie, de la ora 19:00, pentru ca miezul nopții să fie întâmpinat cu voie bună.

Simona Halep / Sursa foto: Instagram

„Nu așteptăm dimineața de 8 martie. O întâmpinăm la miezul nopții. La noi, 8 martie va începe perfect”, este mesajul transmis de reprezentanții hotelului.

Persoanele interesate de o astfel de petrecere trebuie să plătească 55 de euro (circa 280 de lei). Pe lângă un meniu complet, turiștii se pot bucura și de un cocktail de întâmpinare, precum și de programul artistic pregătit special de 8 Martie, arată Click.ro.

Desigur, vor exista 2 opțiuni pentru felul principal, iar desertul va fi cu tentă festivă (denumit sugestiv „Răsfățul Veveriței”). Cele două opțiuni dintre care pot alege turiștii: file de cegă cu sparanghel și julienne de legume sau piept de curcan în fulgi de migdale, servit cu sos de mango, piure cu trufe, sparanghel cu muguri de pin și edamame caramelizate. Mrs. Saxy va întreține atmosfera.

