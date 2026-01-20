Proces cu miză uriașă. Război între familia Simonei Halep și Primăria Constanța. Un teren și 330.000 de euro au ajuns „mărul discordiei”

Un „război” are loc între familia Simonei Halep și Primăria Constanța, „mărul discordiei” fiind un teren din stațiunea Mamaia și 330.000 de euro. Procesul se desfășoară la Tribunalul Constanța, după ce compania deținută de unchiul celebrei tenismene a decis să acționeze în instanța municipalitatea.

Costea Halep, unchiul tenismenei Simona Halep, a ajuns să se judece în instanță cu municipalitatea, după ce a atacat o hotărâre a Consiliului Local Constanța prin care Primăria Constanța a aprobat un raport de evaluare pentru un teren din Mamaia. Este vorba despre un teren situat pe Bulevardul Mamaia nr. 519, unde se află fostul amplasament al Restaurantului Corsarul, notează PROSPORT.

După modificarea reglementărilor urbanistice, hotărârea Consiliului Local Constanța a stabilit o diferență de preț de 339.800 de euro (fără TVA).

Unchiul Simonei Halep se judecă cu municipalitatea

Potrivit sursei citate, procesul între firma unchiului tenismenei și Primăria Constanța a avut un termen pe 13 ianuarie 2026. Însă, potrivit datelor, această ședință nu a mai avut loc și a fost amânată pentru data de 28 aprilie 2026. Dosarul se judecă la Secția de contencios administrativ și fiscal, stadiul procesual fiind fond.

Terenul din stațiunea Mamaia are o suprafață de 865 de metri pătrați. Hotărârea arată că diferența de preț ar trebui achitată, cu TVA, înainte de semnarea actului autentic. De menționat faptul că documentația urbanistică prevede indicatori precum:

POT propus: 70%

CUT propus: 5,94

Suprafață construită: peste 5.100 de metri pătrați

Suprafață desfășurată totală: peste 5.760 de metri pătrați

