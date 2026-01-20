Prima pagină » Diverse » Showbiz » Proces cu miză uriașă. Război între familia Simonei Halep și Primăria Constanța. Un teren și 330.000 de euro au ajuns „mărul discordiei”

Proces cu miză uriașă. Război între familia Simonei Halep și Primăria Constanța. Un teren și 330.000 de euro au ajuns „mărul discordiei”

20 ian. 2026, 09:29, Showbiz
Proces cu miză uriașă. Război între familia Simonei Halep și Primăria Constanța. Un teren și 330.000 de euro au ajuns „mărul discordiei”

Un „război” are loc între familia Simonei Halep și Primăria Constanța, „mărul discordiei” fiind un teren din stațiunea Mamaia și 330.000 de euro. Procesul se desfășoară la Tribunalul Constanța, după ce compania deținută de unchiul celebrei tenismene a decis să acționeze în instanța municipalitatea.

Costea Halep, unchiul tenismenei Simona Halep, a ajuns să se judece în instanță cu municipalitatea, după ce a atacat o hotărâre a Consiliului Local Constanța prin care Primăria Constanța a aprobat un raport de evaluare pentru un teren din Mamaia. Este vorba despre un teren situat pe Bulevardul Mamaia nr. 519, unde se află fostul amplasament al Restaurantului Corsarul, notează PROSPORT.

După modificarea reglementărilor urbanistice, hotărârea Consiliului Local Constanța a stabilit o diferență de preț de 339.800 de euro (fără TVA).

FOTO - Profimedia

Simona Halep / foto: Profimedia

Unchiul Simonei Halep se judecă cu municipalitatea

Potrivit sursei citate, procesul între firma unchiului tenismenei și Primăria Constanța a avut un termen pe 13 ianuarie 2026. Însă, potrivit datelor, această ședință nu a mai avut loc și a fost amânată pentru data de 28 aprilie 2026. Dosarul se judecă la Secția de contencios administrativ și fiscal, stadiul procesual fiind fond.

Terenul din stațiunea Mamaia are o suprafață de 865 de metri pătrați. Hotărârea arată că diferența de preț ar trebui achitată, cu TVA, înainte de semnarea actului autentic. De menționat faptul că documentația urbanistică prevede indicatori precum:

  • POT propus: 70%
  • CUT propus: 5,94
  • Suprafață construită: peste 5.100 de metri pătrați
  • Suprafață desfășurată totală: peste 5.760 de metri pătrați

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Cancan.ro
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Telescopul James Webb dezvăluie cea mai clară imagine obținută vreodată cu marginea unei găuri negre
CONTROVERSĂ Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței
10:20
Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței
SPORT Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul LOC în Superliga. „Fereastra de transferuri este în continuare deschisă”
10:01
Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul LOC în Superliga. „Fereastra de transferuri este în continuare deschisă”
IMOBILIARE Primele cărți funciare eliberate gratuit în 2026 cu finanțare europeană
10:00
Primele cărți funciare eliberate gratuit în 2026 cu finanțare europeană
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 836. Poliția din Iran le-a dat ultimatum 3 zile liderilor revoltei să se predea
09:50
Război în Orientul Mijlociu, ziua 836. Poliția din Iran le-a dat ultimatum 3 zile liderilor revoltei să se predea
INCIDENT Incendiu de proporții la un restaurant din Craiova. Pompierii intervin de urgență
09:43
Incendiu de proporții la un restaurant din Craiova. Pompierii intervin de urgență
GALERIE FOTO Imagini spectaculoase cu aurora boreală în România. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
09:42
Imagini spectaculoase cu aurora boreală în România. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe