Recenzia unui turist, cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, a luat prin surprindere angajații: „Încă nu ne vine să credem”

Ruxandra Radulescu
08 ian. 2026, 16:52, Sport
Hotelul de patru stele pe care Simona Halep îl deține în Poiana Brașov a devenit una dintre cele mai apreciate locații din stațiune, mai ales în această perioadă a anului, în ciuda prețurilor piperate. Reprezentanții hotelului au publicat, recent, recenzia unuia dintre turiștii care s-au cazat

Unul dintre oaspeții hotelului descris experiența avută în urma interacțiunii cu angajații, iar aceștia au făcut public testimonialul.

Turistul care s-a cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep a afirmat că a primit un tratament neașteptat încă de la recepție: „Felicitări pentru echipă, vă mulțumim!

La prima vizită am crezut că am avut noi noroc să fim tratați atât de bine, dar astăzi, la a doua vizită, încă nu ne vine să credem calitatea produselor și calitatea echipei, începând cu băiatul care ne-a ajutat cu bagajele.

Domnul Peter cu focul de tabără, colegii de la recepție și cei de la restaurant. Vă mulțumim!”, a fost mesajul turistului, publicat pe contul oficial de Instagram al hotelului Simona Halep din Poiana Brașov.

Deși condițiile din hotelul Simonei Halep sunt la standarde înalte, tarifele practicate sunt cam mari pentru majoritatea românilor.

Spre exemplu, un cuplu a trebuit să scoată din buzunar între 2.860 de euro și 4.060 de euro pentru sejurul de Revelion, care a inclus 4 nopți de cazare, mic dejun, program artistic și cină festivă în seara de Anul Nou.

Halep a avut oaspeți de seamă, printre care Gheorghe Hagi și Emil Boc, care au petrecut de Revelion pe muzică machedonească.

„Cu 750 de euro, merg 7 zile în Abu Dhabi, de Revelion” sau „Se poate plăti cu fonduri europene? Că la ce prețuri aveți, Dubai sau Coasta de Azur sunt pantaloni scurți”, au fost reacțiile ironice ale unor internauți, pe pagina de Facebook a hotelului.

