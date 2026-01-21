Simona Halep a primit o nouă FUNCȚIE. „E pentru mine mai mult decât un turneu”

Simona Halep devine ambasador onorific al turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca și va fi cea care va acorda trofeul câștigătoarei din 2026.

Halep a câștigat 24 de titluri WTA în carieră, inclusiv Roland Garros și Wimbledon, și a fost lider WTA 64 de săptămâni.

Ea a jucat finala primei ediții a turneului Transylvania Open în 2021, iar în 2025 și-a anunțat oficial retragerea din carieră, după ce a pierdut în primul tur chiar la acest turneu.

Simona Halep, ambasador al turneului Transylvania Open

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open are loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie. Meciurile se joacă indoor, pe două terenuri de suprafață hard, cu 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu. Valoarea premiilor e de 283.347 de dolari.

„Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250. Fost lider mondial și una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria tenisului, Simona continuă astfel să inspire noua generație, chiar și din afara terenului de joc. Simona va fi prezentă pe toată durata turneului și va lua parte la o serie de acțiuni precum întâlniri cu jucătoarele aflate în competiție, sesiuni dedicate copiilor de mingi și voluntarilor. De asemenea, Simona Halep va fi prezentă la ceremonia oficială de la finalul turneului și va înmâna trofeul Transylvania Open 2026”, anunță organizatorii.

Transylvania Open este pentru mine mai mult decât un turneu. E locul unde am simțit susținerea fanilor din România la cel mai înalt nivel și unde am trăit momente care vor rămâne mereu aproape de sufletul meu. Mă bucur să revin și să pot contribui cu o altă energie, aceea de a sprijini și încuraja viitoarele generații Simona Halep

„E un privilegiu că Simona Halep a acceptat invitația noastră de a deveni ambasador onorific al Transylvania Open. Ea reprezintă excelența în sport, dedicarea totală și performanța autentică. Faptul că revine la Cluj, într-un rol nou, dar cu aceeași energie, înseamnă mult pentru noi. E un gest care arată cât de importantă este comunitatea creată în jurul acestui turneu – pentru jucătoare, dar și pentru public” spun reprezentanții turneului.