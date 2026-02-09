Temperatura la care trebuie stropiți pomii fructiferi împotriva dăunătorilor

Toți cei care stau la curte și au pomi fructiferi trebuie să țină cont de un dataliu atunci când stropesc pomii fructiferi.

Odată cu venirea lunii februarie, cei care au pomi fructiferi încep să se ocupe de stropirea acestora, pentru a evita apariția dăunătorilor și a bolilor. Trebuie, însă, să țină cont de un detaliu important, și anume temperatura la care este efectuat acest tratament.

Astfel, pentru ca tratamentele aplicate pomilor din livadă să fie benefice și să aibă efectul scontat, este important să se țină cont de valorile din termometre.

Temperatura trebuie să fie de aproximativ 4-5 grade Celsius. Această valoare trebuie să fie atât în timpul stropirii pomilor, cât și câteva ore după ce operațiunea a fost efectuată.

Cei care au pomi fructiferi trebuie să urmărească prognoza meteo pentru a evita ca după ce s-au stropit copacii să existe risc de temperaturi sub 0 grade în următoarele 24 de ore sau de ploaie, notează click.ro.

Altfel, dacă soluție aplicată pomilor îngheață sau se scurge din cauza precipitațiilor, tratamentul contra dăunătorilor nu mai este la fel de eficient.