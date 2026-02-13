Prima pagină » Diverse » Concluzie surprinzătoare a experților în sănătate: Exercițiile fizice pot susține capacitatea de învățare

Concluzie surprinzătoare a experților în sănătate: Exercițiile fizice pot susține capacitatea de învățare

Sursă Foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Știm cu toții deja că un stil de viață activ este foarte important pentru o stare bună de sănătate, iar exercițiile fizice pot avea și un efect pozitiv asupra longevității, dar sportul poate fi benefic chiar și pentru inteligență.

Mai exact, exercițiile fizice pot chiar să îmbunătățească capacitatea de învățare. Aceasta este concluzia surprinzătoare rezultată după o amplă analiză științifică, care a evaluat nu mai puțin de 22 de studii anterioare.

Dar, potrivit experților în sănătate, citați de Click, exercițiile fizice nu ar îmbunătăți învățarea în timpul activității în sine, ci ulterior, iar undeva între 15 și 30 de minute de exerciții fizice sunt foarte importante pentru capacitatea de învățare.

Practic, cei care au un stil de viață activ nu învață, în mod neapărat, mai repede, ci mai eficient pe termen lung. De asemenea, specialiștii mai spun că ar trebui să facem exerciții fizice fie chiar înainte de învățare sau la cel mult patru ore după aceasta.

Sursă Foto – caracter ilustrativ: Facebook

Acestea ar putea crește performanța la învățare chiar și cu 30%, iar efectul pozitiv a fost măsurat chiar și la șapte zile distanță. Cu toate acestea, însă, aceste beneficii nu au fost înregistrate, efectiv, în timpul exercițiilor, ci mai târziu.

Practic, creierul a putut alege mai eficient informațiile pe care avea să le stocheze pe termen lung, datorită exercițiilor fizice.

