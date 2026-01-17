Prima pagină » Social » Mersul pe jos adaugă ani în plus la viață. Un nou studiu a arătat că poate reduce riscul de deces cu 10%

17 ian. 2026, 19:33, Social
Se știe de mult timp că o viață activă poate ajuta la îmbunătățirea sănătății inimii, mai ales pe măsură ce îmbătrânim, dar acum experții spun că doar mersul pe jos timp de cinci minute în plus pe zi te-ar putea ajuta să trăiești mai mult.

Un nou studiu, care a analizat date de la peste 135.000 de adulți, a dezvăluit că adăugarea a doar cinci minute de exerciții fizice la rutina obișnuită poate reduce riscul de deces în populația generală cu un impresionant 10%, relatează DailyMail.

Mersul pe jos poate prelungi viața cu 10%

Chiar și cei care duc cel mai sedentar stil de viață ar putea vedea o scădere a riscului de deces cu 6%, cu doar două minute de exerciții fizice de intensitate moderată pe zi.

Un studiu publicat în The Lancet a constatat că reducerea cu jumătate de oră a timpului petrecut în șezut poate preveni aproximativ 7% din decesele la nivel mondial.

Ei au spus: „Această schimbare de 30 de minute pare fezabilă într-un cadru real, subliniind impactul mare al obiectivelor comportamentale realiste și realizabile asupra sănătății populației.” 

În prezent, se consideră că inactivitatea fizică este responsabilă pentru cel puțin 9% din decesele la nivel mondial, însă experții spun că acest număr ar putea fi mult mai mare.

Studiu realizat de cercetători pe o durată de opt ani

În cadrul studiului, cercetătorii au urmărit 135.046 de adulți, cu vârsta de aproximativ 63 de ani, din Norvegia, Suedia, SUA și Marea Britanie, care au purtat accelerometre pentru a-și monitoriza activitatea fizică.

Niciunul dintre participanți nu prezenta dovezi de boli cronice sau probleme de mobilitate la începutul studiului.

Pe parcursul unei perioade de urmărire de opt ani, cercetătorii au descoperit că reducerea timpului petrecut sedentar la participanții care petreceau mai mult de opt ore pe zi nemișcați – reprezentând peste 70% dintre participanți – a fost asociată cu un risc progresiv mai scăzut.

De exemplu, încurajarea celor care petrec mai mult de 11 ore sedentari pe zi să se ridice și să se miște doar o jumătate de oră a fost asociată cu reduceri ale riscurilor de aproximativ 10%.

Creșterea acestei durate la o oră de activitate fizică a redus riscul cu 25%.

