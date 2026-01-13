Prima pagină » Actualitate » Ce spun specialiștii despre băile în ape înghețate. Practica a devenit tot mai populară printre oameni

13 ian. 2026, 12:52, Actualitate
Ce spun specialiștii despre băile în ape înghețate / foto: Mediafax

Specialiștii au vorbit despre băile în ape înghețate. Sunt benefice sau nu pentru sănătate? O astfel de practică a devenit tot mai populară printre oameni, în ultimii ani. Pentru unii dintre ei, a devenit un obicei, iar pentru alții reprezintă o provocare. De altfel, băile în ape înghețate au devenit mai abordate în sezonul rece. Vezi mai jos detaliile.

Expunerea la frig extrem vine cu riscuri, avertizează specialiștii. Băile în ape înghețate a devenit, pentru unele dintre persoane, un obicei, îndeosebi în timpul sezonului rece. Altfel, pentru alți oameni, poate fi o reală provocare, inclusiv pentru sănătate. Specialiștii trag un semnal de alarmă și explică faptul că expunerea la temperaturi scăzute poate declanșa o serie de probleme de sănătate. De asemenea, astfel de băi în ape înghețate trebuie să fie practicate corect, mai ales că organismului îi este oferit un șoc termic.

Ce spun specialiștii despre băile în ape înghețate / foto: Shutterstock

Băile în ape înghețate pot fi benefice?

De-a lungul timpului, băile în ape reci au fost considerate un mod prin care să fie întărit organismul. Alte persoane ajung să combine scufundările în apa înghețată cu expunerea prelungită la frigul natural. Totuși, practicile de acest tip nu ar trebui urmate de oricine. Motivul este simplu – pot fi declanșate probleme, îndeosebi în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni cardiace sau tulburări ale circulației arteriale.

Andrew Huberman, specialist american în neuroștiință, a vorbit despre această practică tot mai întâlnită în rândul oamenilor.

„Expunerea deliberată la frig determină eliberarea masivă de epinefrină (adrenalină) și norepinefrină (noradrenalină) în creier și corp. Acești neurochimici cresc starea de alertă și pot produce senzația de agitație sau nevoia de mișcare ori vocalizare în timpul expunerii.

După ieșirea din frig, nivelurile rămân crescute o perioadă, ceea ce duce la energie și concentrare sporite, utile pentru activități mentale sau fizice.

Este o abilitate care se transferă în afara mediului rece, ajutându-te să faci față mai bine stresului din viața reală și să rămâi calm și lucid. Cu alte cuvinte, frigul este un antrenament excelent pentru minte”, se arată pe platforma sa, Huberman Lab.

Eliberare de dopamină

Frigul poate determina eliberarea prelungită de dopamină. Pe termen scurt, expunerea la factorul rece oate să accelereze metabolismul. În acest mod, organismul consumă mai multă energie, cu scopul de a-și menține temperatura internă. O scufundare în apă rece, de maximum 5 minute, ar putea să contribuie la recuperarea după exercițiile fizice intense, spun unele studii. Specialiștii atrag atenția, în schimb – practica de scufundare în apa înghețată trebuie să fie făcută cu precauție, în siguranță.

„Nu intra niciodată într-un corp de apă periculos. De asemenea, nu practica niciodată hiperventilația (n.r. respirații rapide, adânci, repetate) deliberată înainte sau în timpul expunerii la apă rece (sau la orice tip de apă!).

Începe treptat (mai cald înainte de mai rece), deoarece există riscul de șoc termic. La fel ca în cazul ridicării greutăților sau altor forme de exercițiu, este important să găsești temperatura potrivită pentru tine, prioritizând întotdeauna siguranța. Cheia este să alegi o temperatură care să îți provoace gândul: «Este foarte rece și aș vrea să ies, dar pot rămâne în siguranță»”, afirmă specialistul.

Cu cât apa este mai rece, cu atât expunerea trebuie să fie mai mică, spune Huberman. Un studiu arată că o persoană expusă circa 60 de minute la apă de 15 grade Celsius are dopamina crescută. Expunerea de 20 de secunde la o apă a cărei temperatură este de 4 grade poate crește epinefrina. Huberman recomandă o expunere la frig de circa 11 minute pe săptămână – timpul împărțit în 2-4 sesiune a câte 1-5 minute. După baia în apa înghețată, nu trebuie să îți încrucișezi brațele, nici să te ștergi cu prosopul. Huberman susține că încălzirea trebuie să fie făcută natural.

