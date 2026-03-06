Prima pagină » Diverse » Cum să prepari cafeaua pentru a fi mai puțin amară. Se adaugă un ingredient banal: nu e vorba de lapte sau zahăr

06 mart. 2026, 15:03, Diverse
Cum să prepari cafeaua pentru a fi mai puțin amară. Poți apela la un truc foarte simplu pentru ca gustul să fie mai dulce. Nu este vorba nici de lapte, nici de zahăr. De altfel, ingredientul pus în băutură nu va adăuga calorii suplimentare. Vezi mai jos.

Pentru multe persoane, cafeaua reprezintă o băutură „magică” savurată la primele ore ale dimineții, cu gândul că va oferi energie. Alții o consumă pentru gust, digestie sau din obișnuință. Totuși, unele dintre sortimentele consumate pot fi destul de amare, dacă nu se adaugă zahăr, îndulcitor sau lapte. Există, însă, un alt ingredient care ar putea fi adăugat în cafea, pentru a nu mai fi atât de amară.

Adăugarea unui praf de sare înainte de prepararea cafelei ar putea să o facă să aibă „un gust mai bogat și puțin mai dulce”. Ar fi vorba despre o „practică foarte comună în unele țări scandinave pentru a intensifica aroma”, notează Express.co.uk.

„Se știe că sarea afectează papilele gustative, iar chiar și un mic vârf de cuțit de sare poate reduce amărăciunea cafelei și poate neutraliza mineralele acide, făcând-o să pară mai dulce.

Adăugarea de sare în cafea funcționează cel mai bine cu cafelele puternic preparate, cum ar fi espresso-urile sau americano-urile, pentru a echilibra amărăciunea intensă, dar este în regulă să încercați și cu alte tipuri, cum ar fi latte-urile, dar efectul va fi mai subtil”, mai arată sursa citată.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

