Cafeaua instant 3-în-1, opțiunea ieftin, rapid și bun, este considerată una din cele mai nefericite opțiuni. Se prepară rapid, nu necesită aparate speciale și promite gust, energie și „cremozitate”, totul într-un singur plic. Totuși, dincolo de ambalajul atrăgător, această cafea este considerată de mulți specialiști una dintre cele mai nesănătoase opțiuni de cafea disponibile pe piața din România, conform CSID.

Cafeaua instant 3-în-1 a câștigat teren pentru că răspunde perfect stilului de viață alert. O desfaci, o torni în cană, adaugi apă fierbinte și ai obținut o băutură „completă”: cafea, lapte și zahăr. Este ușor de găsit, relativ ieftină și are un gust dulce, accesibil chiar și celor care nu sunt mari iubitori de cafea clasică. Problema este că această comoditate vine cu un cost real pentru sănătate, mai ales atunci când produsul este consumat zilnic, uneori chiar de mai multe ori pe zi.

Zahărul este ingredientul principal

Un aspect care ridică mari semne de întrebare este compoziția cafelei . În multe cazuri, dacă ne uităm pe etichetă, zahărul este primul ingredient din listă. Asta înseamnă că produsul conține mai mult zahăr decât cafea.

Un singur plic poate conține echivalentul a câteva lingurițe de zahăr, ceea ce contribuie semnificativ la aportul zilnic recomandat. Consumul constant de zahăr în cantități mari este asociat cu creșterea în greutate, fluctuații ale glicemiei, oboseală accentuată după un scurt „boost” de energie și, pe termen lung, cu probleme metabolice.

Grăsimi hidrogenate mascate sub forma „laptelui”

Un alt ingredient problematic este reprezentat de grăsimile hidrogenate, folosite pentru a imita gustul și textura laptelui. De cele mai multe ori, este vorba despre ulei de palmier sau ulei de cocos întărit, nu despre lapte adevărat.

Aceste grăsimi sunt utilizate pentru a oferi senzația de cremozitate, însă ele sunt greu de metabolizat de organism. Consumul frecvent de grăsimi hidrogenate este asociat cu un impact negativ asupra sănătății cardiovasculare și cu creșterea nivelului de colesterol „rău”. Chiar dacă cantitatea dintr-un plic pare mică, efectul cumulativ al consumului zilnic nu este de neglijat.

Aditivi și conservanți

Pentru ca pudra să fie stabilă, să aibă termen lung de valabilitate și să își păstreze gustul uniform, cafeaua 3-în-1 conține aditivi și conservanți. Aceștia nu aduc niciun beneficiu nutrițional, ci au rol strict tehnologic.

De asemenea, aromele sunt de multe ori artificiale, iar cafeaua propriu-zisă reprezintă doar o mică parte din conținut. Practic, ceea ce mulți oameni consumă zilnic nu este o cafea adevărată, ci o băutură dulce, procesată, cu urme de cafea.

Efectul asupra energiei și concentrării

Deși pare că oferă energie rapidă, cafeaua 3 în 1 funcționează mai degrabă ca un „roller-coaster” pentru organism. Zahărul produce o creștere bruscă a energiei, urmată de o scădere rapidă, ceea ce duce la senzația de oboseală, iritabilitate și nevoia de a consuma încă un plic.

În loc să susțină concentrarea pe termen lung, această băutură poate contribui la fluctuații de energie pe parcursul zilei, mai ales atunci când este consumată pe stomacul gol.

Cea mai nesănătoasă opțiune

Cafeaua instant este considerată una dintre cele mai nesănătoase forme de cafea tocmai pentru că nu este, în esență, cafea. Este un amestec de zahăr, grăsimi procesate și aditivi, în care cafeaua joacă un rol secundar.

Consumată ocazional, nu reprezintă un pericol major. Însă atunci când devine o obișnuință zilnică, efectele asupra sănătății pot fi semnificative.

Cea mai nesănătoasă cafea consumată pe scară largă în România este, fără îndoială, cafeaua instant 3-în-1. Deși comodă și gustoasă, aceasta conține cantități mari de zahăr, grăsimi hidrogenate și aditivi, în detrimentul cafelei reale. Mulți o beau zilnic fără să realizeze că, în loc de energie autentică, oferă un amestec procesat care poate afecta sănătatea pe termen lung.

Recomandarea autorului: Câtă cafea poți bea, zilnic. Ce se întâmplă în organismul unei persoane care consumă această băutură, potrivit unui studiu