Cum se menține în formă Carmen Tănase. ”Este singura care funcționează, în sensul că nu suferi de foame”

02 feb. 2026, 18:30, Diverse
Carmen Tănase, în vârstă de 65 de ani, a explicat cum face pentru a fi în formă.  ”Este singura care funcționează, în sensul că nu suferi de foame”, a explicat aceasta.

Carmen Tănase este într-o formă fizică foarte bună. Actrița a ținut la un moment dat o dietă care a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite și a mărturisit, pentru click.ro, că nu își dorește să renunțe la aceasta.

”Da, o țin în continuare. Cu ea am slăbit, nici nu mai renunț vreodată la ea, pentru că este extraordinară. Nu că este bună. Este singura care funcționează, în sensul că nu suferi de foame. Că aici e problema, că nu suferi de foame. Mănânci șase mese pe zi, nici nu poți să mănânci atâta. Și este și sănătoasă, pe probate, adică îți faci analizele înainte și ți le faci după ce ai încheiat-o și vezi diferența. Este făcută de medici, e ceva foarte sigur. Deci, nu există ceva mai bun pe pământul ăsta”, a explicat artista.

Carmen Tănase a fost căsătorită și are un băiat

Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune.

Începând de anul acesta, Carmen Tănase este jurat la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV. Actrița l-a înlocuit la masa juriului pe Dragoș Bucur.

În plan personal, Carmen Tănase a fost căsătorită cu Victor Parhon, în perioada 1989-2000, și este mama unui băiat. Actrița a rămas văduvă la vârsta de 39 de ani, atunci când soțul ei, Victor Parhon s-a stins din viață la începutul anilor 2000, și a avut grijă singură de fiul lor.

