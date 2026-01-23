Prima pagină » Diverse » Elev în vârstă de 16 ani, găsit inconştient în toaleta unui liceu important din București. Care este prima ipoteză, în acest caz

Elev în vârstă de 16 ani, găsit inconştient în toaleta unui liceu important din București. Care este prima ipoteză, în acest caz

23 ian. 2026, 21:45, Diverse
Elev în vârstă de 16 ani, găsit inconştient în toaleta unui liceu important din București. Care este prima ipoteză, în acest caz
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Autorităţile din București au fost alertate, vineri după-amiază, printr-un apel la 112, că un elev în vârstă de 16 ani a fost găsit inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din sectorul 1.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că apelul a fost făcut în jurul orei 18.30, fiind posibil ca adolescentul să fi consumat droguri, chiar în baie, mai exact un praf alb, despre care nu se știu deocamdată mai multe detalii.

Foto: Facebook/Ambulanța - Imagine cu rol ilustrativ

Foto: Facebook/Ambulanța – Imagine cu rol ilustrativ

Totuși, la sosirea echipajelor de intervenție, minorul era conştient şi cooperant, acesta fiind transportat la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Autorul mai recomandă:

Primul verdict în cazul profesoarei de la Colegiul German, sancționată disciplinar, după reclamația unei mame / Acuzații în scandalul de la Goethe

O nouă plângere la Colegiul Goethe. Mama unui candidat RECLAMĂ nepotisme la admiterea în clasele de germană: „Copiii cu potențial n-au loc”

Un adolescent a incendiat toaleta școlii în urma unei provocări pe internet. Autoritățile au intervenit de urgență

Alcoolul, refugiul adolescenților nefericiți și problemă de sănătate publică. Psiholog: „Creierul nu este format total, sunt în pericol, vulnerabili”

Elev de 12 ani, băgat în spital de îngrijitorul unei școli din județul Iași! Copilul a fost LOVIT cu pumnii și picioare până a leșinat

Oficial. Un elev din zece “S-A DROGAT” înainte de 16 ani. „SAFE SPACE”, suport gratuit și confidențial de la ANA pentru copii și părinți

EXCLUSIV | Profesorii unui liceu din București, amenințați de un elev traficant, chiar în fața polițiștilor. „Vă omor și vă îngrop în bani!”

Ministrul Afacerilor Interne nu este de acord cu testarea antidrog a elevilor: Nu cred că ar ajuta. Ar fi o PRESIUNE nejustificată

Colegiul „Gheorghe Lazăr”, în centrul unui SCANDAL. Grupul părinților „Șantajul din catalog” lansează acuzații grave: „Abuzuri în formă continuată”

Țară, țară vrem profesori! 300 de posturi libere la licee cunoscute din București / Ce spune ISMB despre această situație într-un an școlar tensionat

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Mediafax
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Telescopul ALMA a dezvăluit cele mai clare imagini obținute vreodată cu discuri circumstelare
ULTIMA ORĂ Știrea serii! Bolojan anunță ca nu mai introduce noi taxe anul acesta. Cu o condiție
22:48
Știrea serii! Bolojan anunță ca nu mai introduce noi taxe anul acesta. Cu o condiție
FLASH NEWS Trump ia în calcul o blocadă totală pe petrolul din Cuba pentru a forța răsturnarea regimului, spune Politico
22:00
Trump ia în calcul o blocadă totală pe petrolul din Cuba pentru a forța răsturnarea regimului, spune Politico
FLASH NEWS Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
21:08
Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
FLASH NEWS George Simion, mesaj neașteptat: „Marș la Moscova!”
21:02
George Simion, mesaj neașteptat: „Marș la Moscova!”
SCANDAL Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit”
20:47
Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit”
FLASH NEWS Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului”
20:26
Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe