Elev în vârstă de 16 ani, găsit inconştient în toaleta unui liceu important din București. Care este prima ipoteză, în acest caz

Autorităţile din București au fost alertate, vineri după-amiază, printr-un apel la 112, că un elev în vârstă de 16 ani a fost găsit inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din sectorul 1.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că apelul a fost făcut în jurul orei 18.30, fiind posibil ca adolescentul să fi consumat droguri, chiar în baie, mai exact un praf alb, despre care nu se știu deocamdată mai multe detalii.

Totuși, la sosirea echipajelor de intervenție, minorul era conştient şi cooperant, acesta fiind transportat la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Autorul mai recomandă:

Primul verdict în cazul profesoarei de la Colegiul German, sancționată disciplinar, după reclamația unei mame / Acuzații în scandalul de la Goethe

O nouă plângere la Colegiul Goethe. Mama unui candidat RECLAMĂ nepotisme la admiterea în clasele de germană: „Copiii cu potențial n-au loc”

Un adolescent a incendiat toaleta școlii în urma unei provocări pe internet. Autoritățile au intervenit de urgență

Alcoolul, refugiul adolescenților nefericiți și problemă de sănătate publică. Psiholog: „Creierul nu este format total, sunt în pericol, vulnerabili”

Elev de 12 ani, băgat în spital de îngrijitorul unei școli din județul Iași! Copilul a fost LOVIT cu pumnii și picioare până a leșinat

Oficial. Un elev din zece “S-A DROGAT” înainte de 16 ani. „SAFE SPACE”, suport gratuit și confidențial de la ANA pentru copii și părinți

EXCLUSIV | Profesorii unui liceu din București, amenințați de un elev traficant, chiar în fața polițiștilor. „Vă omor și vă îngrop în bani!”

Ministrul Afacerilor Interne nu este de acord cu testarea antidrog a elevilor: Nu cred că ar ajuta. Ar fi o PRESIUNE nejustificată

Colegiul „Gheorghe Lazăr”, în centrul unui SCANDAL. Grupul părinților „Șantajul din catalog” lansează acuzații grave: „Abuzuri în formă continuată”

Țară, țară vrem profesori! 300 de posturi libere la licee cunoscute din București / Ce spune ISMB despre această situație într-un an școlar tensionat