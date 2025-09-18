Prima pagină » Actualitate » Țară, țară vrem profesori! 300 de posturi libere la licee cunoscute din București / Ce spune ISMB despre această situație într-un an școlar tensionat

Țară, țară vrem profesori! 300 de posturi libere la licee cunoscute din București / Ce spune ISMB despre această situație într-un an școlar tensionat

Mara Răducanu
18 sept. 2025, 13:37, Actualitate
Țară, țară vrem profesori! 300 de posturi libere la licee cunoscute din București / Ce spune ISMB despre această situație într-un an școlar tensionat

Măsurile din învățământul românesc, revolta profesorilor la măsurile Legii Bolojan și starea de degringoladă totală a școlii românești își fac simțită prezența din plin, iar repercusiunile nu întârzie să apară. Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat peste 300 de posturi didactice neocupate pentru ședința publică din data de 18 septembrie 2025. Demisia unor profesori, dar și renunțarea la ore, se numără motivele apariției posturilor libere la mai multe licee din București.

Într-un an școlar tensionat și provocator, cursurile au început, oficial, pe 8 septembrie 2025, potrivit calendarului anului școlar 2025-2026. Din această toamna, norma didactică de predare a crescut, în medie, cu 2 ore, potrivit Legii nr. 141/2025.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a motivat, conform documentului publicat, cauzele care au dus la apariția posturilor neocupate, potrivit informațiilor publicate de Edupedu.ro.

Reorganizare catedră, cerere demisie, renunțare cadru didactic titular, finalizare plan școlarizare plan școlarizare, recalculare normă, renunțare plata cu ora de către titular și completarea normei sunt doar câteva dintre cauzele prin care este jusstificată de către ISMB o astfel de situație.

Posturile didactice neocupate sunt la:

  • Colegiul German Goethe, Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Școala Gimnazială “Petre Ispirescu”, Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I, Colegiul Tehnic Media, Școala Gimnazială „Maica Domnului”, Colegiul National „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Victor Babeș”, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Liceul Teoretic „Ady Endre”, Liceul Tehnologic „Nikola Tesla”, Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Școala Profesională Specială Sf.Nicolae, Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, Palatul Național al Copiilor din București, Şcoala Gimnazială „George Călinescu”.

Pentru anul școlar 2025-2026, la nivelul municipiului București nu s-au mai susținut concursurile/testările pentru suplinitori, potrivit unui anunț al Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 3.

Conform sursei citate, „după data de 4 septembrie pentru posturile rămase disponibile se organizează concurs/testare la nivel de unitate, acolo unde aceste posturi au rămas neocupate.”

Reamintim că, pe data de 1 septembrie, au fost atribuite orele vacante/rezervate în regim de plata cu ora, conform noului calendarului de mobilitate pentru anul școlar 2025-2026.

Vorbim despre personalul didactic titular sau angajat pe durata viabilității postului didactic/catedrei la nivelul unităților de învățământ, personalul didactic asociat și personalul didactic pensionat, pe baza rezultatelor obținute la interviu, dacă este cazul.

Revolta studenților față de Legea Bolojan continuă

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), cea mai mare federație studențească din țară, anunţă proteste la nivel național în 29 septembrie. Tinerii spun că măsurile de austeritate din educație și deciziile luate în continuare de guvernanți ignoră mesajele și nevoile lor.

ANOSR arată că reducerile de la transport și tăierea burselor pun presiune directă pe traiul studenților, mulți dintre ei depinzând de aceste beneficii pentru a-și continua studiile. Organizația avertizează asupra faptului că, în acest context provocator, austeritatea în educație poate duce la un val și mai mare de abandon universitar, fenomen care oricum depășește 40%.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Intoxicare pe banii contribuabilului. Televiziunea Publică îl așează pe Trump alături de “INFRACTORII politici” într-un “top al rușinii”
13:22
Intoxicare pe banii contribuabilului. Televiziunea Publică îl așează pe Trump alături de “INFRACTORII politici” într-un “top al rușinii”
EXTERNE Un nou ATAC armat în SUA. Trei polițiști au fost uciși și alți doi, răniți grav. S-a emis „ordin de adăpostire”
13:13
Un nou ATAC armat în SUA. Trei polițiști au fost uciși și alți doi, răniți grav. S-a emis „ordin de adăpostire”
ULTIMA ORĂ Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază
12:50
Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază
POLITICĂ Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke”
12:47
Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke”
ECONOMIE S-a dat startul înscrierilor în Programul Rabla Auto 2025. Voucherele destinate înnoirii parcului auto sunt lovite de austeritate
12:20
S-a dat startul înscrierilor în Programul Rabla Auto 2025. Voucherele destinate înnoirii parcului auto sunt lovite de austeritate
ACTUALITATE Panică în aer. Un AVION de pasageri, forțat să zboare în cerc o oră deasupra unui oraș din Franța. Controlorul aerian a adormit în turnul de control
11:54
Panică în aer. Un AVION de pasageri, forțat să zboare în cerc o oră deasupra unui oraș din Franța. Controlorul aerian a adormit în turnul de control
Mediafax
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Doi părinți din Iași, condamnati la închisoare cu executare după ce bebelușul lor de 4 luni a murit din cauză că nu și-au dorit scaun special în mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dotarea obligatorie prin LEGE pe mașinile moderne! Vlad Micșunescu spune clar
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu, scos complet din joc cu un plan simplu. Florin Călinescu: Ca la dosarele lui Ion Iliescu
Evz.ro
Scandal în showbiz. O cântăreață a fost prinsă la furat cu soțul
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
VIDEO Celebra interpretă de muzică populară, prima declarație publică după ce a fost prinsă la furat: "Nu pot să neg că sunt camere de supraveghere". Ce a putut spune artista în apărarea sa 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Povestea tragică care a pus capăt progreselor în terapia genică timp de un deceniu
EXTERNE Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american
13:26
Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american
GÂNDUL GREEN Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal”
12:51
Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal”
EXTERNE Partidele de stânga cer „crearea unui echilibru de putere” cu Emmanuel MACRON/ Autoritățile franceze se confruntă cu un nou val de proteste
12:39
Partidele de stânga cer „crearea unui echilibru de putere” cu Emmanuel MACRON/ Autoritățile franceze se confruntă cu un nou val de proteste
ACTUALITATE TOP 3 cele mai mici/mari tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna septembrie 2025. Bucureștiul, pe podium
12:35
TOP 3 cele mai mici/mari tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna septembrie 2025. Bucureștiul, pe podium
EXTERNE Ce a pățit o BADANTĂ din Italia, care avea grijă de o femeie. Calvarul a durat cinci luni de zile
12:31
Ce a pățit o BADANTĂ din Italia, care avea grijă de o femeie. Calvarul a durat cinci luni de zile
SPORT Încă un club de fotbal din România intră în INSOLVENȚĂ! „Soluţia aleasă este cea mai bună opţiune”
11:59
Încă un club de fotbal din România intră în INSOLVENȚĂ! „Soluţia aleasă este cea mai bună opţiune”