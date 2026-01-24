Locul din Europa unde se găsește cea mai ieftină destinație, în 2026. Turiștii plătesc 40 de euro pentru o noapte de cazare

Iată locul din Europa unde se găsește cea mai ieftină destinație, în anul 2026. Aici, turiștii plătesc 40 de euro pentru o noapte de cazare, iar o bere costă circa 2 euro. Este o locație ideală pentru un city break, dar și pentru călătoria în afara sezonului de vârf.

Te-ai întrebat vreodată care ar putea fi locul din Europa unde se găsește cea mai ieftină destinație, acum, în 2026? Este vorba despre o locație în care turiștii pot călători și în afara sezonului de vârf. De altfel, este o destinație ideală pentru un city break, iar tarifele percepute pentru o noapte de cazare sunt mai puțin „piperate”, spre deosebire de alte zone din Europa.

Unde se găsește cea mai ieftină destinație din Europa

Cu un buget restrâns, călătoritul prin Europa ar putea fi mai dificil, îndeosebi atunci când ai pe listă destinații populare. De data aceasta, în atenție se află o destinație unde turiștii pot găsi prețuri mai rezonabile, spre deosebire de Paris sau Amsterdam. Este vorba despre Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei.

Sarajevo ar putea fi o alegere de top pentru turiștii care caută un echilibru în călătorie: descoperiri culturale, plimbări și gastronomie locală. Pentru o noapte de cazare, tariful ar fi de 40 de euro, într-un Airbnb. Experții în călătorii de la Time Out susțin că o bere costă în jur de 2,30 euro. Experiența poate fi una memorabilă, susțin experții, scrie Stirileprotv.ro.

Obiective care pot fi bifate în Sarajevo

Gradska tržnica Markale – piața acoperită de mâncare. Turiștii pot încerca, aici, burek (plăcintă sărată tradițională);

Plimbare pe Podul Latin;

Baščaršija (partea cea mai veche a orașului);

Muzeul Tunelului Sarajevo.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ