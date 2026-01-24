Nicușor Dan s-a prins în horă la Iași. S-a împiedicat de decor și de SPP-iști, dar în cele din urmă a prins ritmul

Astăzi, 24 ianuarie 2026, Nicușor Dan a fost prezent atât la Focșani, cât și la Iași, acolo unde a participat la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. În ambele locații, președintele României a fost huiduit, iar gafele n-au lipsit nici în această zi. La Iași, de exemplu, șeful statului s-a prins în horă, s-a împiedicat de decor și de SPP-iști.

Nicușor Dan a fost prezent sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la evenimentele organizate la Focșani și Iași, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Pe acordurile Horei Unirii, șeful statului a fost prins în horă, alături de mai mulți cetățeni, în Piața Unirii. Pe parcursul momentului, președintele României a încercat să își mențină zâmbetul, „flancat” fiind de SPP-iști. La evenimentul din Iași au fost prezenți circa 3.000 de oameni, însă accesul în piață a fost posibil doar pentru câteva sute de persoane.

În momentul filmat la Iași, președintele se împiedică de decor, apoi de SPP-iști. Nestingherit, își continuă momentul, alături de ceilalți participanți la horă, în timp ce pe fundal se aud voci: „Așa, domn președinte!”.

Tot astăzi, la Iași, în jurul prânzului, înainte ca președintele României să ajungă la eveniment, au avut loc o serie de proteste împotriva măsurilor guvernului și ale autorităților locale. O mare parte dintre ele au fost organizate de formațiunile politice parlamentare de opoziție.

Nicușor Dan, huiduit la Focșani și Iași

Tot în cursul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, șeful statului a fost primit cu huiduieli de mai mulți participanți la evenimentele de la Focșani și Iași. La Focșani, când Nicușor Dan a susținut un discurs despre istorie, despre patriotism și în care a făcut o comparație cu prezentul, un grup din mulțime a început vacarmul. Un zgomot infernal a fost produs de vuvuzele, iar huiduielile n-au lipsit. GÂNDUL a adus în atenție mai multe detalii AICI.

Tot la Focșani, șeful statului a „bifat” o altă gafă: a mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială. Vezi AICI mai multe detalii.

„Mă adresez celor care au venit să huiduie. În primul rând, aveți respectul meu, pentru că este un gest democratic. În al doilea rând, aveți simpatia mea, pentru că și eu am huiduit de mai multe ori politicieni”, a spus președintele.

