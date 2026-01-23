Prima pagină » Știri externe » Cea mai mică închisoare din lume. Unde se află și ce dimensiune are

23 ian. 2026, 11:08, Știri externe
Insula Sark din Canalul Mânecii găzduiește cea mai mică închisoare din lume. A fost construită în 1856 și încă continuă să funcționeze, chiar dacă este rar folosită.

Închisoarea, situată în centrul insulei, are două celul fără ferestre, cea mai mare măsoara 1,8×2,4 metri. Ea se utilizează pentru detenții temporare, în special pentru persoanele care sunt în stare de ebrietate, în timp ce alte delicte mai grave sunt gestionate de autoritățile din Guernsey, relatează Libertatea.

În anul 1990, s-a încercat o invazie în Sark, când un fizician francez, André Gardes, a fost arestat după ce a planificat să preia insula. Arma sa, o pușcă semiautomată, este expusă la Muzeul din Sark.

Clădirea construită din piatră, are o ușă grea de culoare verde, un acoperiș sub formă de butoi și două celule mici. Prima măsoară 1,8×2,4 metri, iar cea-a de-a doua, care este chiar mai mică, 1,8×1,8 metri. Ambele nu au ferestre și nu sunt potrivite pentru o detenție pe termen lung.

Ea este folosită foarte rar pentru că singurele mijloace de transport permise în zonă sunt bicicletele, tractoarele și vehiculele trase de cai, iar asta limitează mult infracțiunile rutiere.

Istoria ei datează încă din 1588, când s-a construit prima clădire lângă biserică. Înainte ca ea să fie folosită, infractorii erau pedepsiți prin expunerea în butuci, unde erau ridiculizați public.

