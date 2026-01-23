Unde se află insula perfect circulară și de ce a atras atenția oamenilor de știință din întreaga lume. A fost descoperită în 2016

O insulă perfect circulară a fost descoperită în 2016, în nordul Argentinei, atrăgând imediat atenția oamenilor de știință din întreaga lume, dintr-un motiv incredibil. Această mică formațiune naturală a devenit faimoasă datorită faptului că se mișcă.

Este vorba despre El Ojo, supranumită și „ochiul”, o mică insulă perfect circulară din nordul Argentinei, identificată în urmă cu zece ani, cu ajutorul imaginilor prin satelit. De-a lungul ultimului deceniu, în care a fost observată, experții au observat că insula se rotește în micul lac circular în care se află.

El Ojo este o insulă specială și pentru că nu este ancorată de sol, ci – practic – se află pe un strat dens de vegetație și rădăcini, care îi permit să plutească pe suprafața micului lac. Iar astfel de formațiuni există în mai multe zone mlăștinoase din America de Sud.

Cu toate acestea, El Ojo rămâne un loc special, mai ales datorită faptului că arată precum un cerc complet perfect. Mica insulă are diametrul de 118 metri, fiind înconjurată de apă suprinzător de limpede, având în vedere umiditatea din mediul din jur, potrivit Click.

Cum explică oamenii de știință mișcarea acestei insule

Specialiștii cred că motivul pentru care insula are o mișcare circulară este faptul că în adâncuri ar exista o sursă de apă mai rece, care ar produce un curent circular. Și cum mica insulă plutește pe vegetație și rădăcini, curentul din adânc îi permite să se miște în interiorul lacului în care se află.

Pe măsură ce insula se rotește, marginile sale sunt erodate, iar forma perfect circulară este astfel menținută. Cu toate acestea, misterul insulei El Ojo nu a fost rezolvat în totalitate, iar experții încă sunt fascinați de acest loc fabulos din Argentina, mai scrie sursa citată.

