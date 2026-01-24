Comandantul armatei iraniene amenință SUA și Israelul cu represalii dure în cazul unui atac: „Orice atac, fie și limitat, va fi un act de război”

Pentagonul a lansat un comunicat prin care raportează că Iranul intenționează să-și reconstruiască forțele militare convenționale și să reia procesul de fabricare a armelor nucleare de după războiul de 12 zile cu Israelul.

Sâmbătă, comandantul armatei iraniene a declarat pe ton amenințător că Iranul va riposta mai dur decât a făcut-o în urma bombardamentului american din iunie 2025.

Potrivit Sky News, un oficial iranian de rang înalt a avertizat că va trata orice atac asupra țării ca un „act de război împotriva noastră” pe măsură ce grupul naval de atac al SUA efectuează manevre în regiunea Golfului Persic pentru „a-i supraveghea atent” pe iranieni la ordinul președintelui Donald Trump.

„De data asta vom trata orice atac – limitat, nelimitat, chirurgical, cinetic, indiferent cum îi spuneți – ca un act de război împotriva noastră și vom răspunde prin cel mai dur mod posibil”, a amenințat oficialul iranian.

Liderul suprem al Iranului s-ar ascunde într-un buncăr

Antreprenorul și comentatorul politic Mario Nawfal a acris pe X că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, s-ar ascunde într-un buncăr în cadrul unui sistem de tuneluri fortificate după ce anturajul l-a avertizat că riscul unui atac al SUA este iminent.

În urmă cu două săptămâni, Trump a amenințat regimul de la Teheran cu „lovituri dure” dacă vor fi uciși protestatari pașnici. Potrivit Turkiye Today , au fost anulate și zborurile către Emiratele Arabe Unite (inclusiv Dubai) și Arabia Saudită. Anularea zborurilor a început de joi, mai mulți călători din Europa și America de Nord fiind afectați. Ministrul turc de Externe Hakan Fidan a avertizat la televiziunea turcă NTV că Israelul va lansa o acțiune militară masivă împotriva regimului clerical de la Teheran în ciuda consecințelor potențiale pentru securitatea regională.

Donald Trump intenționase să bombardeze Iranul pentru a doua oară de la atacul din 22 iunie 2025, însă la scară mai largă. Pe 15 ianuarie 2026 au fost efectuate manevre aeriene în Irak, dar premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a solicitat președintelui american să amâne atacul pentru a pregăti Israelul mai eficient împotriva represaliilor din partea Iranului.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac