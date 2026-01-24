Prima pagină » Știri politice » Bogdan Ivan, Ministrul Energiei, a anunțat că vor fi oferite ajutoare de până la 50 și 100 de lei, lunar, pentru consumatorii vulnerabili

24 ian. 2026, 23:13, Știri politice
Bogdan Ivan, Ministrul Energiei, a anunțat că vor fi oferite ajutoare de până la 50 și 100 de lei, lunar, pentru consumatorii vulnerabili

Bogdan Ivan, Ministrul Energiei, a anunțat, în cursul serii de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la Antena 3 CNN, faptul că cetățenii români vulnerabili vor primi ajutoare de până la 100 de lei lunar la gaze și 50 de lei la energie electrică. De asemenea, oficialul a mai precizat faptul că, odată ce situația bugetară se va îmbunătăți, accizele la carburanți ar putea fi reduse.

Ministrul Energiei a anunțat că măsurile de sprijin pentru consumatorii vulnerabili vor fi menținute și în anul 2026. Ministrul a menționat că persoanele vulnerabile vor primi ajutorul de 50 de lei, care se acordă lunar, pentru factura la energie electrică. Suma va fi scăzută de furnizor direct din factură, notează MEDIAFAX.

„Lucrăm la proiecție ca oamenii care vor să ia în continuare vouchere să poată să le ia. Dacă nu, creăm acel control din bazele de date ale lunii, din care, folosind tehnologia, furnizorii pot să vadă interconectarea cu ANAF-ul: dacă X are sub 2.000 de lei, se încadrează și și-a manifestat intenția de a beneficia de acei bani, iar factura să scadă automat 50 de lei, să scrie că a fost dedusă această sumă”, a explicat Bogdan Ivan.

Consumatorii vulnerabili vor primi ajutoare de până la 100 de lei lunar la gaze și 50 de lei la energie electrică / foto: Shutterstock

Ajutor de 100 de lei pentru consumatorii vulnerabili, la factura de gaze

Un sprijin financiar similar este anunțat și pentru facturile la gaze, în perioada rece.

„Vrem să fac același mecanism și la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună, dar o să îi ducem timp de 6 luni în sezonul rece, pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie și martie, și atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecanismul și o să trimit Guvernului în foarte scurt timp”, a mai spus ministrul.

Ce spune Ministrul Energiei despre accizele la carburanți

Bogdan Ivan a mai precizat la Antena 3 CNN faptul că accizele la carburanți ar putea cunoaște o reducere, în condițiile în care situația bugetară se va îmbunătăți.

„Am început un demers foarte clar prin care am redus specula, am oprit orice joc și înțelegere de tip cartel al operatorilor și am păstrat prețurile la undeva 7 lei în piață. M-am opus creșterii accizelor la gaze, energie electrică și combustibil. Revenirea cu 10% a accizelor, revenirea la starea inițială din 31 decembrie 2025.

Dacă scadem de la cât e acum – de la 7,90 lei/l motorina, 7,60/l benzina – ne ducem la 7 lei – 7,30 lei. Când vom avea o situație mai bună din perspectiva deficitului bugetar, o să militez pentru acest lucru, reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze.

Odată ce cifrele bugetului vor arăta mai bine, suntem obligați să facem acest lucru. În clipa în care vorbim despre accize crescute la energie, gaze, combustibil, mâna statului ajunge în buzunarul oricărui român”, a mai spus Bogdan Ivan.

Sursă foto: Mediafax Foto / Shutterstock

