UPDATE | Copilul de 11 ani dat dispărut în București a fost găsit

Este alertă în București. Trifu Gheorghe, un minor în vârstă de 11 ani, este dat dispărut. Persoanele care dețin informații sunt rugate să apeleze numărul de urgență 112. A fost emis mesaj Ro-Alert în urmă cu puțin timp.

Update 21:20. Minorul a fost găsit.

„Poliția Capitalei informează că minorul în vârstă de 11 ani, a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi, a fost găsit și se află în afara oricărui pericol. Mulțumim reprezentanților mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum și cetățenilor care au oferit informații și sprijin în demersurile desfășurate”, transmit autoritățile.

Gheorghe Trifu, un minor în vârstă de 11 ani, este dat dispărut. Persoanele care dețin informații le pot transmite la 112.

„La data de 24.01.2026, ora 18:30, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția minorului Trifu Gheorghe în vârstă de 11 ani din București, Sector 2.

Semnalmente: 1,35 m, 40 kg, păr negru, ochi căprui;

Îmbrăcăminte: geacă gri, pantalon albastru, ochelari negri.

Orice infomație va fi transmisă la 112”, se arată în mesajul Ro-Alert.

Minorul este căutat la nivel național. Datele indică faptul că ar fi plecat dintr-un parc din Sectorul 2 și nu a mai revenit până în prezent.

Poliția Română a încărcat pe site-ul oficial la categoria „Copii Dispăruți” detaliile referitoare la dispariția minorului de 11 ani. Alerta a fost dată de mama lui, în această seară. Potrivit datelor, minorul a plecat voluntar de pe raza Sectorului 2 și nu s-a mai întors.

