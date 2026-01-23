Unde se află cea mai lungă pârtie de schi din România și ce lungime are. Turiștii o așteaptă de mult timp

Iubitorii sporturilor de iarnă au primit vestea că cea mai lungă pârtie de schi din România este, de acum, deschisă. Se află în stațiunea Straja, din județul Hunedoara, și are nu mai puțin de 8,2 kilometri. Și cum weekend-ul bate la ușă, dar și vacanța de ski a elevilor, turiștii sunt așteptați să o testeze cât de curând.

Părtia se întinde pe o suprafață de 8,2 km și oferă posibilitatea schiorilor de a coborâ de pe vârful Straja, de la aproape 1.900 de metri altitudine până la baza telegondolei din Lupeni, judeţul Hunedoara, potrivit observatornews.ro.

Turiștii o așteaptă de mult timp, iar cei care au ajuns deja acolo spun că traseul este spectaculos și experiența merită încercată, mai ales pentru cei pasionați de schi. Pe tot parcursul coborârii, schiorii se pot bucura de peisajele montane și de condiții bune de schiat.

În prezent, domeniul schiabil din Straja are aproximativ 26 de kilometri de pârtie, iar stratul de zăpadă poate ajunge pe alocuri până la 2 metri, ceea ce face ca sezonul de iarnă să fie în plină desfășurare.

