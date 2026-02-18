Mihai Sturzu, revoltat după ce un curier i-a aruncat un colet fragil la livrare: „Felicitări pentru «delicatețe»”

Mihai Sturzu, fost component al trupei HI-Q și actual pilot, s-a revoltat pe internet după ce un curier i-a aruncat peste gard un colet fragil.

Celebrul artist a trăit, astfel, o experiență neplăcută cu serviciile de livrare, pe care a împărtășit-o imediat pe rețelele sociale, postând și o filmare cu modul în care a primit un colet fragil, un laptop. Curierul i-a aruncat, efectiv, cutia peste gard, chiar pe preșul ușii sale.

În mesajul său, Mihai Sturzu a criticat dur firma de curierat și „delicatețea” cu care s-a efectuat livrarea, deși cutia era clar marcată cu eticheta „FRAGIL”, scrie Libertatea.

Artistul a ironizat situația, spunând că performanța curierului „ridică ștacheta serviciilor de curierat la un nivel cu adevărat spectaculos”.

Laptopul deteriorat a afectat și planurile lui Mihai Sturzu, care a anunțat că lansarea programului Tabăra de Zbor pentru Adulți se amână din „motive tehnice (lipsă laptop)” până la o dată ce va fi comunicată ulterior.

„Sameday, felicitări pentru «delicatețea» cu care ați livrat laptopul, ambalat frumos într-o cutie pe care scrie mare «FRAGIL», probabil doar ca element decorativ. Performanța de a-l arunca peste gard ridică ștacheta serviciilor de curierat la un nivel cu adevărat spectaculos. Vă mulțumesc pentru această experiență memorabilă”, este mesajul lui Mihai.

Postarea a stârnit reacții din partea urmăritorilor, mulți împărtășind experiențe similare cu firmele de curierat.

„La Olimpiadă cu el. Ne aduce aurul la aruncări!”, „Doamne ferește!”, „E bun de plată”, „România… merge și așa” au fost o parte dintre comentarii.

