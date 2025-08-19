Mulți oameni renunță la călătoriile cu avionul, de frica zborului. Mihai Sturzu: „Este cea mai evoluată mașinărie pe care omul a inventat-o vreodată”

Mulți oameni renunță la călătoriile cu avionul, de frica zborului. Însă, cum ar putea fi învinsă această teamă de a călători cu avionul? Pilotul Mihai Sturzu a explicat cum poate fi înfrântă această fobie.

De teama zborului, multe persoane căute alte mijloace de transport pentru a ajuns la destinație. Totuși, cum ar putea fi învinsă această frică de a zbura cu avionul? Mihai Sturzu, comandant de aeronavă comercială, a explicat, la Știrile Kanal D, cum poate fi înfrântă această fobie. Pilotul susține că oamenii cărora le este teamă de zbor pot face un efort, pentru a scăpa de pragul care îi împiedică să urce la bordul aeronavei. El a mărturisit că avionul reprezintă „cea mai evoluată mașinărie pe care omul a inventat-o vreodată”.

„E o întrebare la care, de fiecare dată când sunt nevoit să răspund, răspund că nu-i niciun motiv. Eu acum mă pregătesc să merg la zbor. Cea mai «periculoasă» fază a zborului meu de astăzi este să merg cu mașina până la aeroport. Odată ce am ajuns acolo, totul este bine.

Dar înțeleg că zborul este ceva, poate, nefiresc pentru oameni. Și, atunci, ce pot să spun acestor oameni este că dacă pot să facă acest efort, cu ei înșiși, să se gândească la faptul că avionul ăsta este cea mai evoluată mașinărie pe care omul a inventat-o vreodată. Piloții sunt cei mai pregătiți oameni care pot să fie într-un cockpit și zborul, în sine, este o bucurie. Dacă trecem peste această mică anxietate, ne bucurăm de zbor”, a spus Mihai Sturzu.

Ce spune Mihai Sturzu despre turbulențe?

„E o experiență pe care n-am trăit-o niciodată (n.r. aviofobia). În schimb, am un prieten foarte bun care glumea, spunând că dacă trebuie să mergem până în America, el merge înot. Am stat de vorbă cu el, i-am explicat blând de ce zboară avioanele, care sunt principiile zborului, ce înseamnă portanța, ce înseamnă viteza, cum sunt construite avioanele. Mi-am dat seama că dacă ne luăm un pic de timp să explicăm oamenilor care este magia zborului, care este o fizică banală, practic mai spargem din mister și pe măsură ce înțelegem ce se întâmplă, probabil că câștigăm și un pic de curaj și un pic de bucurie de a zbura”, a mai spus pilotul.

Pilotul Mihai Sturzu a explicat câte tipuri de turbulențe există.

„Trecem printr-o zonă de aer un pic mai turbulent. Când este cald afară, aerul nu se încălzește de la soare, ci de la pământ. (…) Sunt 4 tipuri de turbulențe. Ca pasager, dorm foarte bine în turbulențe. Eu dacă mă duc de aici până la Kuala Lumpur și este turbulent tot zborul, eu o să dorm, din 11 ore, 9 ore. Cu toții (n.r. piloții) facem Briefing înainte de zbor. Facem și o parte care se numește Self Briefing, adică eu mă pregătesc de zbor. (…) Eu întotdeauna informez pasagerii, le spun că vor fi turbulențe”, a mai spus Mihai Sturzu.

