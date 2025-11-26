FOTO. Cu ce vedetă ar fi vrut Mihai Sturzu o AVENTURĂ de o noapte. ”Era bine de tot pe vremea aia, cred că și acum”

Mihai Sturzu, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit cu ce vedetă din showbiz-ul românesc și-ar fi dorit o aventură de o noapte.



Mihai Sturzu s-a bucurat de mare succes ca artist pe vremea când făcea parte din formația Hi-Q. După destrămarea trupei, Mihai Sturzu a cochetat cu politica, iar ulterior și-a făcut o carieră în domeniul aviației.

De curând, Mihai Sturzu a fost invitat la emisiunea moderată de Cătălin Măruță la postul de televiziune Pro TV, unde a partiipat la rubrica ”Sosurilor iuți”. Artistul a fost întrebat care ar fi trei vedete din showbiz-ul românesc cu care și-ar fi dorit să aibă o aventură amoroasă dacă ar fi sigur că nu s-ar afla.

Cu ce vedetă ar fi vrut Mihai Sturzu o aventură de o noapte. ”Doamne, ce întrebare grea”

”Nici nu am visuri din acestea așa. Doamne, ce întrebare grea! Pai nu mai știu cine e la modă acum. De pe vremea mea?”, a spus inițial Mihai Sturzu, potrivit click.ro.

Ulterior, artistul le-a nominalizat pe Mihaela Rădulescu, Monica Bîrlădeanu și o anume Teodora.

”A, bine… gata știu. Era bine de tot pe vremea aia, cred că și acum. Da, Mihaela, Monica, Teodora, mi-ai cerut trei nume, le ai!, (…). Celebra Mihaela. Monica Bîrlădeanu, Doamne cum era Monica pe vremea noastră și Teodora, nu mai știu că poate s-a măritat, artistă, cântăreață, vedetă, superstar, nu mai țin minte, chiar nu mai știu cum o cheamă. A fost o perioadă mai nebună din viața mea”, a detaliat acesta.