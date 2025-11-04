Prima pagină » Actualitate » FOTO. Mihai Sturzu, despre PLECAREA Danei Nălbaru din trupa Hi-Q. ”Atunci am fost cei mai supărați din lume”

04 nov. 2025, 12:30, Actualitate
Mihai Sturzu a vorbit despre fosta sa colegă din trupa Hi-Q, Dana Nălbaru, și despre plecarea acesteia din formația alături de care a cunoscut succesul.

Mihai Sturzu s-a bucurat de mare succes ca artist pe vremea când făcea parte din formația Hi-Q. După destrămarea trupei, Mihai Sturzu a cochetat cu politica, iar ulterior și-a făcut o carieră în domeniul aviației.

Mihai Sturzu a fost invitat la emisiunea ”40 de întrebări”, moderată de Denise Rifai la postul de televiziune Kanal D. Artistul a vorbit, printre altele, și despre momentul în care Dana Nălbaru a decis să plece din trupa Hi-Q, din care mai făcea parte și Florin Grozea.

Mihai Sturzu, despre plecarea Danei Nălbaru din trupa Hi-Q. ”A fost greu de dus momentul acela”

”Atunci am fost cei mai supărați din lume. În ce an s-a întâmplat? În 2003, nu? Noi aveam 24 de ani. A fost o perioadă de hiper-succes pentru noi. Momentul nostru de aur în televiziune, și dumneavoastră știți cifrele de audiență, a fost așa – share: 51%, rating 38%, nu se putea așa ceva, (…). Noi am rămas atunci complet descoperiți pentru că nici nu ne așteptam. A fost așa, pentru că nu am stabilit «uite, hai să ne gândim, peste șase luni să ne oprim», când pleci de la un job, ai o perioadă de preaviz. Noi nu am avut nicio perioadă de preaviz. Țin minte că semnam un nou contract cu o altă televiziune. Îi așteptam pe Florin și Dana, iar Dana mi-a dat mesaj că nu mai ajunge deloc și că, de fapt, se retrage din trupă. A fost greu de dus momentul acela”, a spus Mihai Sturzu, potrivit click.ro.

”Noi făceam emisiuni la Azuga, se bloca DN1 pentru că școlile din întreaga țară trimiteau copii să fie în public la emisiunea noastră de două ore, care se transmitea live la televiziune. Sigur că e greu de dus… Dana a avut motivele ei. Uitându-mă acum o înțeleg, sigur că da. (…) Nu putem să judecăm pe nimeni și o felicit pentru că a ales să facă așa. Am trecut demult peste aceste emoții. (…) Atunci am fost foarte supărați, ne-a trecut. Au trecut suficienți de mulți ani de atunci, acum suntem bine, sănătoși. Am numai respect și apreciere pentru Dana și îi doresc tot binele din lume”, a mai declarat acesta.

