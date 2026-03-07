Prima pagină » Diverse » Motivul pentru care nu ar trebui să îți învelești bagajul în plastic. Ce recomandă un expert în securitate

Motivul pentru care nu ar trebui să îți învelești bagajul în plastic. Ce recomandă un expert în securitate

07 mart. 2026, 13:59
Un expert în securitate a explicat de ce nu ar trebui să îți învelești bagajul în plastic, atunci când călătorești. Este o practică întâlnită printre multe persoane, însă, potrivit expertului, nu ar fi tocmai potrivită. El o numește o „greșeală sigură” prin care s-ar transmite un mesaj clar către hoți. Și anume, că în bagajul respectiv s-ar afla lucuri de valoare.

Ai observat vreodată bagaje înfășurate în folii de plastic? Ed Burnett, fost polițist militar în armata SUA și expert în securitate pentru UPS a explicat de ce nu ar trebui învelite bagajele în plastic. Cu alte cuvinte, a explicat cum ar trebui un călător să își facă valiza cât puțin atractivă pentru hoți.

Învelirea bagajelor în folie de plastic ar reprezenta, potrivit expertului, o greșeală frecventă în rândul călătorilor. Deși multe persoane ar putea considera învelirea cu plastic precum o protecție suplimentară, realitatea este cu totul diferită.

Deși folia ar putea să prevină anumite zgârieturi sau introducerea unor obiecte interzise în interiorul bagajelor, poate reprezinta și un „semnal” pentru hoți. Și anume, faptul că în interiorul bagajului s-ar afla lucruri de valoare. Expertul susține că ar fi indicat că hoții ar fi atenți și la culoarea bagajului. De obicei, aceștia ar prefera cele care au culoarea bleumarin sau negru, deoarece le-ar permite să plece cu ele fără să atragă atenția altor călători.

De asemenea, expertul susține că ar conta și din ce material este bagajul (carcasă rigidă sau material textil). Expertul susține că bagajele cu carcasă rigidă ar oferi mai multă siguranță. În altă ordine de idei, bagajele care au model textil ar putea fi mai ușor tăiate. Atenția trebuie să fie și asupra brandului. Expertul susține că ar fi indicat să se aleagă branduri fără notorietate extravagantă, pentru a nu atrage atenția hoților, arată The Independent.

Totodată, bagajele cu lacăte pot descuraja tentativele de furt. Totuși, multe dintre fermoarele textile pot fi deschise rapid. Altfel, colierele de plastic pot fi utile, pentru că dacă vor fi rupte, acest lucru va fi observat.

Sursă foto: Envato

