Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a furat bagajele unor pasageri pe Aeroportul Otopeni

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce ar fi furat bagaje ale unor pasageri străini de pe Aeroportul Otopeni.

Conform IGPR, luni, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă au fost sesizați prin plângere de un cetățean indian cu privire la faptul că, pe când se afla în incinta aeroportului, i-ar fi fost sustras un troller ce conținea mai multe bunuri personale, cauzând un prejudiciu de 1.500 de lei.

În aceeași zi, polițiștii au fost sesizați de un cetățean ucrainean despre faptul că, tot din aeroport, i-ar fi fost furat un rucsac gri ce conținea mai multe bunuri personale, cauzând un prejudiciu de 700 de euro.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat un bărbat bănuit de comiterea faptelor.

Bărbatul în cauză a fost găsit la intersecția străzilor Calea Griviței cu Bulevardul Gheorghe Duca. În urma cercetărilor, s-au descoperit, în zonă, mai multe obiecte vestimentare, precum și documente și carduri bancare care aparțineau cetățeanului ucrainean și unei femei, bunuri care i-ar fi fost sustrase acesteia în vreme ce se afla la un lăcaș de cult din București.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, bunurile au fost restituite persoanelor vătămate, iar bărbatul cercetat pentru săvârșirea celor trei furturi a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi a fost arestat preventiv.

Autorul recomandă:

Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a PRĂBUȘIT la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă

O mănăstire veche de 400 de ani, vândută la prețul unei felii de PIZZA în Aeroportul Otopeni. Ce afacere de succes vrea să deschidă noul proprietar